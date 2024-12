PSG : Il lâche une bombe sur le mercato, un transfert tant attendu arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé au PSG. Et selon son agent Enzo Raiola, les discussions seraient même au point mort dans ce dossier, ce qui jette un gros froid pour son avenir. Cela laisse également penser que le PSG pourrait se mettre en quête d’un nouveau portier, ce qui est attendu depuis longtemps.

Auteur d'une première partie de saison plus que mitigée, notamment en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma est désormais placé en concurrence avec Matvey Safonov. Après la victoire contre le RC Lens dimanche, Luis Enrique assurait même que « tous les gardiens sont prêts à jouer, y compris Arnau (Tenas, ndlr) même s’il n’a pas joué une minute. » Un message assez clair et qui ne va probablement pas rassurer l'Italien. Une situation qui commence à se tendre alors que son contrat s'achève en juin 2026.

Un talent à débusquer ? Le PSG veut récidiver après Marquinhos avec un jeune défenseur à 25M€ ! 🔍

➡️ https://t.co/M9Tj7Nv2j8 pic.twitter.com/sXhAJaYCt5 — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

L'agent de Donnarumma jette un froid !

D'ailleurs, il y a quelques jours, Enzo Raiola ne se montrait pas très optimiste au sujet de l'avenir de Gianluigi Donnarumma. « Une vision à long terme en France ? Si l'on parle de contrat, non, il expire en 2026. Nous réfléchissons, maintenant il y a un moment de pause pour réfléchir à certains aspects contractuels, nous verrons s'il y aura la fumée blanche dans les prochains mois. Pour l'instant, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous ne donnons pas de prévisions. Nous sommes en phase de stand-by », a récemment confié l'agent du portier du PSG.

Le PSG travaille sur l'arrivée d'un gardien ?

Et si jamais Gianluigi Donnarumma venait à quitter le PSG, un gardien de but serait forcément recherché. Il faut dire que lorsque Luis Campos est arrivé en 2022, puis Luis Enrique en 2023, l'Italien était déjà là, ce ne sont donc pas eux qui l'ont choisi. Autrement dit, si l'ancien de l'AC Milan n'est pas prolongé, les deux hommes forts du projet sportif du PSG pourraient se mettre en quête d'un nouveau portier avec un profil qui correspond plus à ce que souhaite le technicien espagnol. Il faut dire que depuis l'arrivée de QSI, le PSG cherche son grand gardien de but pour mettre fin à tous les débats à ce poste. C'est donc un transfert très attendu.