Mbappé - PSG : La grande erreur commise en 2022 !

Après 7 ans au PSG, c’est libre que Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale en cet été 2024. Un scénario qui aurait très bien pu arriver il y a deux ans. En effet, en 2022, le Français était déjà très proche de s’engager librement au Real Madrid, mais au dernier moment et à la surprise générale, Mbappé a prolongé avec le PSG. Une grosse erreur ? Ils sont nombreux à le penser.

En 2022, le Qatar aura fait des pieds et des mains, promettant monts et merveilles à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger son contrat avec le PSG. Un forcing qui a fini par payer puisque l’international français, alors promis au Real Madrid, a fait faux bond à la Casa Blanca pour continuer son aventure du côté de Paris. Ce sont des montants colossaux qui ont été dépensés pour le nouveau contrat de Mbappé, mais voilà cela aurait été une erreur de la part du PSG.

Le PSG s’est trompé

C’est ce que pense Leonardo, lui qui était contre cette prolongation de Kylian Mbappé quand il était au PSG. Directeur sportif du club de la capitale jusqu’en 2022, le Brésilien avait fait savoir dans un entretien accordé au Figaro : « J'ai été contre, au niveau qui était fait. Toujours. Dès le début. Je pense même qu'il devait être vendu à la fin de la saison 2020-2021, quand le PSG a eu une offre du Real Madrid et il ne lui restait qu'un an de contrat. (…) Comment est-ce gérable après ? Si tu perds un joueur, c'est embêtant, mais le club ne va pas mourir. Quelle grande institution s'est effondrée en perdant un joueur ? Aucune. Cela peut mettre du temps, mais tu te relèves toujours. J'étais joueur, mais jamais un élément ne peut être plus important qu'un club ».

« On a rapidement senti que lui-même regrettait d’avoir prolongé »

Alors que le PSG se serait donc trompé avec cette prolongation, il en serait de même pour Kylian Mbappé. Ludovic Obraniak expliquait pour So Foot que le Français aurait dû rejoindre le Real Madrid en 2022 plutôt qu’en 2024 : « C’est un mauvais choix. Il fallait y aller il y a deux ans, quand il pouvait être le taulier. Aujourd’hui, tu arrives au Real, il y a deux mecs qui sont devant toi au Ballon d’or. Alors qu’au PSG, tu avais tout pour être au cœur du storytelling. Un titre européen avec Paris, en plus d’être champion du monde, ça suffisait à raconter ton histoire et devenir un super-héros national. Je ne sais pas s’il aurait été au même niveau que Zidane, mais il avait tout en termes de récit. C’était le chemin qui paraissait le plus court pour entrer dans l’histoire. Là, à Madrid, tu arrives dans une équipe où il faut partager le gâteau. Et même, en imaginant qu’il gagne la Ligue des champions, combien en ont gagné avant ? Il sera un parmi tant d’autres. Au PSG, il aurait été l’un des premiers ».

Kylian Mbappé avait donc prolongé au PSG en 2022. Une erreur dont il se serait rendu compte un peu plus tard. Journaliste pour AS, Andres Onrubia faisait savoir pour Le Quotidien du Sport : « En 2022, quand il prolonge, il y a eu beaucoup de déception. Enormément de fans pensaient que cette prolongation sonnait comme un adieu au Real Madrid. Mais, au fur et à mesure, il a été pardonné. On a rapidement senti que lui-même regrettait d’avoir prolongé. Il ne cachait pas sa déception auprès du club. C’est le football ».