Transferts : Kaka, Roberto Carlos… Les incroyables loupés du PSG

Historiquement, le PSG a une histoire particulière avec les joueurs brésiliens. Certains des plus grands internationaux auriverde ont porté le maillot du club de la capitale, à commencer par Ronaldinho et Neymar. Mais voilà que d’autres grands noms du football brésilien auraient pu poser les valises du côté de Paris. Des échecs qui peuvent donner certains regrets au PSG.

Aujourd’hui, le PSG a quelques joueurs brésiliens dans son effectif avec Marquinhos, Lucas Beraldo ou encore Gabriel Moscardo, prêté au Stade de Reims. Une colonie qui a toujours été très importante dans le vestiaire du club de la capitale. En effet, de nombreux Brésiliens sont passés par le PSG au cours de leur carrière dont certains grands noms comme Raï, Ronaldinho, Thiago Silva ou encore Neymar. Une liste à laquelle on aurait très bien pu ajouter Kaka ou encore Roberto Carlos. Deux transferts qui sont finalement tombés à l’eau pour le PSG.

« Kaka, pas un nom de joueur ça »

Ballon d’Or 2007, Kaka a fait des prouesses du côté du Milan AC, avant de rejoindre le Real Madrid en 2009. C’est en 2003 que le Brésilien fait le grand saut vers le football européen, quittant ainsi Sao Paulo pour la Lombardie. Mais voilà que Kaka aurait très bien pu signer au PSG à l’époque. C’est ce qu’avait raconté Franck Henounda, agent FIFA, pour Carré : « Je me dis Paris va chercher un attaquant. Moi, au Brésil, je me mets à fouiner. Et donc à Sao Paulo, je vois un joueur, il rentrait, il jouait et dans les derniers matchs, il était titulaire. Je voyais une élégance exceptionnelle, on parle de Kaka. A ce moment, il doit avoir 21 ans, il est tout jeune. Je fais un beau DVD avec derrière tout son CV, devant sa photo et le nom. Donc j’ai mis Kaka. Je rentre à Paris, le coach c’était Vahid Halilhodzic. J’appelle aussi Jean-Michel Moutier qui a aussi l’oeil pour les joueurs. Il me dit : « Viens au bureau ». Je vais là-bas, je lui montre le DVD, au bout de 2 minutes, il dit : « Ça va j’ai compris. On va aller voir le coach, on va lui présenter, on a besoin à ce poste là. On rentre dans le bureau et là Vahid fait : « Kaka, pas un nom de joueur ça ». Il jette le DVD à côté. Deux mois après, il signe au Milan AC. Kaka aurait pu venir au PSG ? On pouvait le sortir à l’époque pour 6 millions de dollars. Incroyable qu’on ait raté Kaka. J’aurais dû mettre Cristiano Ronaldo ».

« Il a 2 Lizarazu dans chaque jambe »

Autre grand nom du football brésilien passé très proche d’une signature au PSG : Roberto Carlos. Si le latéral gauche s’est fait un nom en Europe au Real Madrid, il avait débarqué sur le Vieux Continent en 1995 à l’Inter Milan en provenance de Palmeiras. Là encore, Franck Henouda avait soufflé le nom de Roberto Carlos au PSG, en vain, comme il l’avait raconté à Carré : « On n’a pas pu faire Roberto Carlos au PSG. A l’époque, la référence de l’arrière gauche en France, c’était Lizarazu. Luis Fernandez, il attaquait sa deuxième année comme entraîneur au PSG. Je m’en rappelle, on est chez lui dans son appartement à Paris et il dit : « Je veux un arrière gauche ». Je lui donne les cassettes. Luis, qui est un mec qui à l’oeil, il regarde et dit : « C’est un monstre celui là ». Le PSG me paie le billet en business class, je pars à Sao Paulo. On arrive là-bas, on parle avec le directeur général de Palmeiras, on appelle Luis Fernandez. On se met d’accord sur le prix, 3 millions de dollars. C’est ok. Maintenant, il faut parler au joueur. J’appelle l’agent de Roberto Carlos. On discute, on se met d’accord sur tout, tout est ok. On rentre le lendemain, on va au siège et à l’époque, en France, on avait le droit à 3 étrangers, le PSG en avait 2. Umbro qui était le sponsor de l’équipe national, ils organisent à Wembley un match amical. Roberto Carlos est appelé en équipe nationale. Donc Jean-Michel Moutier va au match pour aller le voir jouer. Le lendemain, il revient et dit : « Il a 2 Lizarazu dans chaque jambe ». Le lendemain, Luis Fernandez appelle, il dit : « Non, comme on a vendu Weah, on est obligé de prendre un attaquant ». Ils prennent Dely Valdes à la place de Roberto Carlos. Un ou deux après, il est transféré pour 6 millions à l’Inter Milan. C’était une histoire extraordinaire ».