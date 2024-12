Mbappé contre le Qatar, la guerre qui a détruit le PSG

Axel Cornic

Après sept années couronnées de succès, avec notamment une quinzaine de titres, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont quittés dans le sang et la haine. Plusieurs sources ont en effet évoqué des affaires assez inquiétantes, dignes des plus grands films d’espionnage, avec notamment la récente escapade suédoise du joueur qui a délié les langues.

Il y a encore quelques années, Nasser Al-Khelaïfi manquait de superlatifs pour décrire Kylian Mbappé, érigé comme « le meilleur joueur du monde ». Mais l’ambiance a bien changé, puisque les deux hommes forts du PSG seraient littéralement en guerre ouverte. Et le litige concernant des impayés de 55M€ n’est que la pointe visible de l’iceberg !

C’est la guerre entre Mbappé et le PSG

Ces derniers mois, on en a beaucoup appris sur les relations entre Mbappé et la direction du PSG, notamment après l’accident de Stockholm. En octobre dernier, celui qui évolue désormais au Real Madrid avait été lié à une enquête de « viol et agression sexuelle » et dès la sortie des premières informations, il avait clairement laissé entendre que son ancien club se cachait derrière tout ça. Une étincelle qui a mis le feu aux poudres, puisqu’à partir de là on en a appris toujours plus sur la fin de l’aventure commune entre le joueur et le club parisien.

« Le PSG lui a mis la pression pour le faire chanter »

C’est le cas avec une sombre affaire d’avortement, qui aurait été utilisée par le PSG pour faire pression sur Kylian Mbappé. « Mbappé a eu une relation d’ordre privé avec une femme qui est tombée enceinte, c’était un enfant non désiré donc avortement à l’hôpital américain. Il n’y a pas eu de plainte de la fille » a révélé Daniel Riolo, sur RMC Sport. « On aurait pu en rester là sauf que dans la foulée, le PSG lui a mis la pression : “si tu ne prolonges pas, on va révéler l’affaire et ça va salir ton image.” Pour le faire chanter ».

D’autres joueurs également concernés ?

Une version confirmée par plusieurs sources, avec Romain Molina qui a d’ailleurs assuré que Kylian Mbappé ne serait pas le seul dans ce cas-là. « C’est absolument surréaliste mais j’ai eu des discussions avec certains membres du CUP qui m’ont avoué être au courant de l’affaire de l’avortement lié à Mbappé et me dire, texto, que les mecs de Nasser al-Khelaïfi tiennent les joueurs par la menace. Ils m’ont cité deux joueurs » a confié le journaliste d’enquête, sur sa chaîne YouTube. « Je leur ai demandé pourquoi ils ne disaient rien, ils m’ont répondu ‘oh tu sais, c’est compliqué.’ On a des mecs parmi les leaders des ultras qui sont parfaitement au courant des méthodes et qui ne disent rien ».