Mercato : C'est terminé pour ce joueur de l'OM

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l'OM, Chancel Mbemba ne devrait plus faire long feu à Marseille. Ecarté depuis l'intersaison, le défenseur de 30 ans est arrivé à un point de non retour avec son club. En effet, Pablo Longoria a affirmé que l'international congolais allait partir en 2025. Reste à savoir s'il sera vendu en janvier ou s'il partira pour 0€ cet été.

Lors de l'été 2022, l'OM a bouclé le transfert libre et gratuit de Chancel Mbemba. Alors qu'il s'était fait un nom à Marseille, l'international congolais va finalement partir par la petite porte. Selon les informations de La Provence, Chancel Mbemba aurait eu un clash surréaliste avec Ali Zarrak, adjoint de Medhi Benatia et responsable de la section pro2 de l'OM, l'été dernier. Déplorant l'attitude de son numéro 99, le club phocéen l'a écarté.

Le PSG a perdu une belle pépite. Josh Acheampong reste à Chelsea ! 🏟️

➡️ https://t.co/yC1pYY5MBs pic.twitter.com/coHfntmhJE — le10sport (@le10sport) December 24, 2024

«Personne ne va passer au-dessus de l’institution»

Alors que Chancel Mbemba est toujours à l'OM, Pablo Longoria a fait un point sur sa situation. « Dans la vie, il faut être transparent et clair. Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile », a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse mercredi dernier.

«Le joueur a un prix»

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Chancel Mbemba (30 ans) est déjà assuré de quitter l'OM en 2025, comme l'a affirmé Pablo Longoria. « Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club », a conclu le président de l'OM. Reste à savoir si Chancel Mbemba sera vendu en janvier ou s'il partira librement et gratuitement cet été.