Mercato : Nouvelle star au PSG, Luis Enrique ne va pas aimer

Axel Cornic

L’arrivée d’un attaquant star est un véritable serpent de mer au Paris Saint-Germain et les débats sont totalement relancés, à quelques jours du début du mercato hivernal. Et c’est un nom bien connu qui est évoqué avec Victor Osimhen, prêté à la toute fin de l’été par le Napoli à Galatasaray et très apprécié par Luis Campos.

Tout le monde pensait que le PSG allait frapper un gros coup en attaque, pour oublier le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Mais la décision a été prise de construire plutôt un collectif solide autour de Luis Enrique, devenu d’ailleurs en quelques mois le seul véritable patron du sportif. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses n’ont pas vraiment bien marché...

Le PSG à fond sur Osimhen

Les résultats du PSG lors de la première partie de saison, surtout avec la blessure de Gonçalo Ramos et un Randal Kolo Muani mis en marge de l’effectif. L’arrivée d’un nouveau numéro 9 est donc redevenu un sujet important, avec le retour de flamme d’une ancienne piste. Il s’agit évidemment de Victor Osimhen, que Luis Campos aurait bien aimé attirer au PSG... mais qui aurait été écarté par un Luis Enrique dont on connait les idées arrêtées sur le football.

« Je ne suis pas sûr que ce sera le choix de Luis Enrique »

Le coach du PSG pourrait toutefois être bien obligé de se faire à l’arrivée de Victor Osimhen, dont la clause est d’ailleurs passée de 130 à 75M€ ! « S'il n'en voulait pas cet été, je ne vois pas pourquoi il en voudrait maintenant. Dans le football pratiqué par Luis Enrique, il n'y a pas vraiment de numéro 9 » a estimé Kévin Diaz, au micro de RMC Sport. « Peut-être que le Paris Saint-Germain recrutera Osimhen, mais je ne suis pas sûr que ce sera le choix de Luis Enrique ».