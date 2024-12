Mercato : Catastrophe à l'étranger, le PSG peut en profiter !

Axel Cornic

Ce mercato hivernal devrait permettre au Paris Saint-Germain de régler quelques dossiers brulants, notamment avec Milan Skriniar. Arrivé libre en 2023, le défenseur central ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique et semble donc être destiné à un départ, avec un retour en Serie A qui pourrait se préciser selon nos informations.

Il n’y a pas de place pour tout le monde au PSG et Milan Skriniar est clairement visé. Le défenseur central a eu un temps de jeu famélique lors de la première partie de saison avec seulement 5 petites apparitions en Ligue 1 et pas la moindre minute en Ligue des Champions. On ne l’a d’ailleurs plus vu sur le terrain depuis un mois et son départ semble être devenu inévitable.

La Juventus et le Napoli se renseignent pour Skriniar

Mais pour aller où ? Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com que deux clubs ont approché le PSG ces dernières semaines, afin de se renseigner au sujet de Skriniar. Le premier est la Juventus de Thiago Motta, tandis que le second est le Napoli d’Antonio Conte, que le Slovaque connait très bien puisque c’était son coach à l’Inter lors du Scudetto 2021. Un effort devra toutefois être fait, puisqu’il est actuellement le troisième plus gros salaire parisien avec ses 10M€ par an, ce qui est beaucoup trop pour ses prétendants.

Urgence en défense !

Il se trouve que les deux géants de Serie A ont cruellement besoin d’un défenseur central ! La Juventus a en effet perdu Bremer pour toute la saison et pour ne rien arranger, le secteur défensif a été encore plus fragilisé par Juan Cabal, lui aussi victime d’une grave blessure. Et ce n’est pas mieux au Napoli, même si le fait de ne pas disputer la moindre compétition européenne allège le calendrier. Alessandro Buongiorno s’est en effet blessé aux lombaires lors d’un récent entrainement et son absence serait estimée autour des deux mois, peut-être plus.