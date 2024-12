Mercato : L’OM annonce une réunion au sommet pour une star !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois de septembre dernier, alors qu’il était encore libre, Adrien Rabiot s’est engagé avec l’OM. L’international français a signé un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2026, mais pourrait très bien partir après avoir passé seulement une saison à Marseille. Comme l’a déclaré Pablo Longoria, qui espère qu’il restera, un point sera fait à la fin de la saison sur les envies de chacun.

Le rendez-vous est pris pour Adrien Rabiot. Toujours libre deux mois après son départ de la Juventus, le milieu de terrain âgé de 29 ans a attendu le mois de septembre avant de choisir son prochain club. Et c’est sur l’OM que s’est porté le choix de l’international français (50 sélections), avec qui il a signé mi-septembre un contrat jusqu’en juin 2026.

« C’est une conversation qu’on aura au mois de juin quand la saison sera finie »

« Adrien, c’est une des personnes avec les valeurs humaines les plus importantes que j’ai croisée dans ma carrière. C’est un joueur et une personne extraordinaires », a confié Pablo Longoria mercredi dernier en conférence de presse, avant d’évoquer l’avenir d’Adrien Rabiot. « Si je dis la vérité, je crois que c’est une conversation qu’on aura au mois de juin quand la saison sera finie. Il faudra se demander si tout le monde est content et si tout le monde a fait ce qu’il souhaitait par rapport à ce qu’on s’était dit au début du mois de septembre. »

« J’aimerais bien qu’il continue »

Mais Pablo Longoria est clairement ouvert à une deuxième saison d’Adrien Rabiot sous les couleurs de l’OM : « J’aimerais bien qu’il continue pour l’aspect humain, pour les valeurs qu’il a, pour ce qu’il nous amène au quotidien. C’est normal aussi d’avoir une conversation à la fin de la saison pour voir s’il est satisfait aussi et pour voir s’il est dans le même état d’esprit que celui qu’il avait en septembre quand il a fait le choix de l’Olympique de Marseille. »