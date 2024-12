Mercato - PSG : Un transfert à 80M€ est réclamé

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, le PSG pourrait bien réaliser quelques mouvements. Le club de la capitale aimerait se débarrasser de Milan Skriniar, mais également de Randal Kolo Muani. En cas de départ, des remplaçants devront alors arriver à Paris. En défense centrale, les dirigeants parisiens apprécient particulièrement Tomas Araujo, du Benfica Lisbonne, qui serait disponible contre un chèque de 80M€.

Le mercato hivernal est toujours assez compliqué à gérer pour les clubs. Les plus grandes stars ne sont normalement pas disponibles à ce moment de l’année, mais il faut surtout trouver un point de chute aux joueurs qui sont mécontents de leur temps de jeu. Au PSG, deux éléments sont dans ce cas de figure. Milan Skriniar et Randal Kolo Muani semblent clairement être mis de côté par Luis Enrique et ils sont donc ouverts à un départ cet hiver.

Des mouvements stratégiques en vue au PSG ! Luis Enrique prépare des ajustements pour garder son équipe compétitive. 🔄

Plusieurs clubs se sont intéressés à Milan Skriniar

Pour Milan Skriniar, l’avenir pourrait bien s’écrire du côté de l’Italie. La Juventus de Turin pense au Slovaque pour se renforcer et, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Naples est également venu aux nouvelles dernièrement. Le joueur de 29 ans dispose encore d’une belle cote chez nos voisins, du fait de son passage réussi du côté de l’Inter Milan. Dernièrement, Galatasaray se serait aussi montré intéressé pour faire venir le joueur du PSG.

Tomas Araujo a une clause libératoire de 80M€

En cas de départ de Milan Skriniar, le PSG cherchera à recruter un nouveau central. Déjà l’été dernier, le club de la capitale s’était penché sur le dossier Tomas Araujo. Le joueur du Benfica Lisbonne plaît aux dirigeants parisiens et il pourrait donc rejoindre la colonie portugaise du champion de France. Toutefois, cela ne sera pas simple de recruter le joueur de 22 ans. En effet, ce dernier vient de prolonger son contrat jusqu’en 2029. De plus, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, il disposerait maintenant d’une clause libératoire d’un montant de 80M€. Le PSG sait donc ce qui lui reste à faire.