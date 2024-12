Mercato : Une star enfin disponible pour le PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ces dernières années, Marcus Rashford est un nom qui a très souvent été lié au PSG. Mais jusque-là, Manchester United a toujours fermé la porte à un départ de l’attaquant âgé de 27 ans. Ce qui pourrait changer avec l’arrivée de Ruben Amorim sur le banc des Red Devils et alors que l’international anglais a clairement laissé entendre qu’il était prêt à s’en aller.

Et si le départ d’Erik ten Hag marquait également celui de Marcus Rashford ? Au début du mois de novembre, Manchester United a décidé de changer d’entraîneur en se séparerant du Néerlandais et en s’attachant les services de Ruben Amorim. Depuis maintenant trois matchs, le nouvel entraîneur des Red Devils décide de se passer de l’international anglais (60 sélections), écarté du groupe. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG, admirateur de longue date de Marcus Rashford et à la recherche d’un ailier, comme indiqué par Le 10 Sport.

Rashford est « prêt à relever un nouveau défi »

L’attaquant âgé de 27 ans est désormais prêt à quitter son club de toujours et se lancer un nouveau défi. « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne », a déclaré Marcus Rashford la semaine dernière auprès du journaliste Henry Winter.

« J'oublie pour l'instant l'interview. Je me contente de voir ce que je vois sur le terrain »

Logiquement, Ruben Amorim est en permanence interrogé sur le cas Rashford, ce qui a de nouveau été le cas lundi au micro de Sky Sport. « Bien sûr, c'est une situation difficile. Mais je comprends que ce type de joueurs est entouré de beaucoup de personnes qui font des choix qui, parfois, ne sont pas la première idée des joueurs. Je suis toujours là pour aider Marcus et les autres joueurs. Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Ils ont choisi de faire cette interview, parce qu'il n'y a pas que Marcus, et je le comprends. En tant qu'entraîneur, je me concentre sur les performances, la façon dont vous vous entraînez et le reste, je pense que c'est mieux pour moi et pour le club de gérer cela le moment venu. Pour l'instant, je me concentre sur l'amélioration de Marcus. Nous avons besoin de beaucoup en ce moment, d'un gars talentueux comme Marcus, et j'oublie pour l'instant l'interview. Je me contente de voir ce que je vois sur le terrain », a déclaré l’entraîneur de Manchester United. Reste désormais à savoir si le PSG essayera de profiter du divorce qui se dessine entre les Red Devils et Marcus Rashford.