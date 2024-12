Mercato : «Hors de question», l’OM lâche sa réponse pour cet attaquant

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit arrivé seulement l’été dernier en provenance du RC Lens, Elye Wahi a déjà fait l’objet de rumeur de transfert. L’attaquant âgé de 21 ans a vécu des premiers mois difficiles depuis qu’il est à l’OM, où l’on croit encore en lui. Comme l’a fait savoir Pablo Longoria, un départ cet hiver est « hors de question » pour le club marseillais.

Pierre-Emerick Aubameyang ayant décidé de partir en Arabie Saoudite, l’OM a dû s’attacher les services d’un nouvel attaquant l’été dernier. En ce sens, la direction olympienne a jeté son dévolu sur Elye Wahi, recruté en provenance du RC Lens dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€ bonus compris, et qui ne porte pas vraiment ses fruits jusqu’à maintenant.

« On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye »

Alors qu’il devait endosser le rôle d’attaquant titulaire de l’OM, Elye Wahi, sous contrat jusqu'en juin 2029, est pour le moment derrière Neal Maupay (28 ans) dans la hiérarchie. Si un départ prématuré a déjà été évoqué, Marseille n’a pas l’intention de s’en séparer aussi tôt et veut laisser du temps à l’attaquant âgé de 21 ans. « Pour nous, c’est hors de question. Je prends l’initiative, même sans discuter avec la partie sportive, parce que nous comme club, on croit beaucoup dans le potentiel d’Elye », a assuré Pablo Longoria la semaine dernière en conférence de presse.

« Je suis sûr que l’on a un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe »

Le président de l’OM a poursuivi : « Marseille n’attend personne. Mais c’est aussi vrai que chaque joueur a son rythme, son adaptation. Je suis sûr que l’on a un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe. Même aujourd’hui, même avec des périodes de haut et de bas. Le temps d’Elye Wahi va arriver, on est tranquille, il doit rester tranquille, et j’ai confiance. Il va finir par s’imposer, parce qu’il a toutes les qualités pour. »