Problème au PSG, Luis Enrique va choquer tout le monde

Depuis le début de la saison, le PSG fait face à de nombreux problèmes. Le club de la capitale n’arrive pas à se montrer performant en attaque, mais il n’a également pas trouvé la solution dans les buts. Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov ne font pas l’unanimité et cela laisse donc une opportunité à Arnau Tenas, comme l’avait affirmé Luis Enrique en conférence de presse.

À plusieurs reprises par le passé, le PSG a rencontré des difficultés avec ses gardiens. Certains coachs ont voulu essayer une cohabitation en partageant les matches entre deux portiers et cela a souvent été un échec. Actuellement, c’est d’ailleurs le cas, puisque Luis Enrique ne fait pas tout le temps confiance à Gianluigi Donnarumma, qui est pourtant le numéro un dans la hiérarchie. L’Espagnol a plusieurs fois testé Matvey Safonov, avec plus ou moins de réussite.

Arnau Tenas pourrait également avoir du temps de jeu

Luis Enrique est imprévisible et, avec lui, il faut s’attendre à tout. Lors d’une conférence de presse, le coach du PSG avait d’ailleurs déclaré qu’il était possible également de voir Arnau Tenas à l’œuvre en match officiel, alors qu’il est numéro trois dans la hiérarchie des gardiens. Preuve que le technicien espagnol n’a pas encore trouvé la bonne formule pour son dernier rempart. « On n’a pas encore vu Arnau Tenas jusqu’à présent. Mais tant Safonov que Donnarumma, je les veux à 100%, et ils sont préparés comme les autres joueurs. Il ne se passe rien quand on change de gardien. Aujourd’hui, je ne considère pas qu’il y a un gardien au-dessus des autres. Je veux qu’ils soient tous préparés. »

Arnau Tenas n’a pas joué de la saison pour le moment

Si Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov ont donc eu chacun des titularisations depuis le début de la saison, ce n’est pas encore le cas pour Arnau Tenas. Le troisième gardien du PSG n’a pas joué une minute en championnat ou bien en Ligue des champions. Cela pourrait toutefois évoluer, car Luis Enrique est donc ouvert à une possible titularisation de son compatriote, d’autant plus que ce dernier possède un bon jeu au pied, ce qui plaît au coach parisien.