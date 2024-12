Rabiot a signé à l’étranger, la révélation du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à l'OM, Adrien Rabiot avait tenté l'aventure à l'étranger durant sa période de formation. En 2008, alors âgé de 13 ans, le milieu de terrain, déjà considéré comme un profil élégant, donnait son accord à Manchester City plutôt qu'au PSG. En 2019, Véronique Rabiot avait évoqué les raisons de son départ.

Son transfert à l’OM a montré qu’Adrien Rabiot suivait son propre chemin sans se soucier des voix environnantes. Cette indépendance, on la retrouve dans son parcours. A 13 ans, à un âge où les joueurs trouvent la sérénité dans leur cocon, le milieu de terrain prenait la décision de s’engager à Manchester City plutôt qu’au PSG.

Rabiot a dit non au PSG

Un employé du club parisien se souvient. « On souhaitait le faire entrer dans notre pôle pré-formation. A la fin de cette saison-là, il est sur la liste des remplaçants. On pense qu’il va venir chez nous, mais il signe à City » a-t-il lâché dans les colonnes de La Provence.

« Elle voulait désespérément quitter la France »

En 2019, un membre des Citizens avait laissé entendre que ce départ n’était pas seulement motivé par des considérations sportives. « Véronique Rabiot voulait désespérément quitter la France et rejoindre l’Angleterre pour des raisons familiales et personnelles... disons maritales » avait-il lâché. Il n’y restera que six mois.