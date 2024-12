Le PSG est invincible grâce à un joueur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, le PSG connaît un exercice 2024-2025 à deux vitesses. Si en Ligue des Champions, Paris a connu certaines difficultés, en Ligue 1, le club de la capitale est toujours invaincu. D’ailleurs, un joueur fait office de talisman pour Luis Enrique. En effet, cela fait désormais 39 matchs que le club francilien n’a plus perdu lorsque Fabian Ruiz a pris part à une rencontre de championnat.

Ce dimanche soir, le PSG a parfaitement terminé son année 2024 avec une qualification pour les 16èmes de finale de la Coupe de France acquise au tirs aux buts sur la pelouse du RC Lens (1-1, 3-4 t.a.b). Pour cette première partie de saison 2024-2025, le club de la capitale a quelque peu inquiété en Ligue des Champions et n’a désormais plus le droit à l’erreur. En revanche, en Ligue 1, la formation de Luis Enrique a brillé, et trône en tête du championnat sans la moindre défaite au compteur.

« On a beaucoup d'espoirs pour 2025 »

Après la victoire face à Lens, Luis Enrique s’est dit très satisfait du match des siens, mais a surtout fait part de beaucoup d’ambitions pour l’année 2025 : « C'est une situation à laquelle on pouvait s'attendre. Quand on joue 90 minutes, à l'extérieur, face à chaque adversaire de ce niveau, il faut se préparer à ça. On avait préparé ça. Matveï Safonov est un spécialiste de l'exercice, il l'a encore démontré. On est très content de ce résultat d'autant que nous avons gagné dans la douleur. On a beaucoup d'espoirs pour 2025. »

Fabian Ruiz invaincu depuis avril 2023 au PSG

En Ligue 1, l’entraîneur du PSG tient d’ailleurs son porte-bonheur. En effet, avec Fabian Ruiz sur la pelouse, Paris commence tout simplement à devenir invincible. Et pour cause, cela fait désormais 39 matchs de championnat que le numéro 8 n’a plus connu la moindre défaite (30 victoires, 9 matchs nuls). La dernière défaite de Fabian Ruiz avec le PSG en championnat remonte donc à avril 2023 et une déroute face à Lorient (3-0).