Mercato - PSG : Renfort inattendu pour Luis Enrique ?

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG a décidé de prêter de nombreux joueurs. Afin de retrouver un peu de temps de jeu et relancer sa carrière, Renato Sanches a décidé de revenir au Benfica Lisbonne. Malheureusement pour le Portugais, ce retour ne se passe pas comme prévu et il pourrait bien repartir à Paris plus tôt que prévu. Explications.

Le PSG dispose d’un effectif pléthorique et il est donc compliqué de se faire une place dans l’équipe de Luis Enrique. Certains joueurs ont donc été prêtés l’été dernier afin de ne pas stagner sur le banc et de se montrer. Au total, une dizaine d’éléments ont rejoint d’autres destinations, comme Carlos Soler à West Ham, par exemple, Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen ou bien Gabriel Moscardo au Stade de Reims.

Des mouvements stratégiques en vue au PSG ! Luis Enrique prépare des ajustements pour garder son équipe compétitive. 🔄

➡️ https://t.co/cVvF2kXtT8 pic.twitter.com/M1i9HiXZyp — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

Renato Sanches a rejoint le Benfica Lisbonne

Au rayon des départs, Renato Sanches a lui aussi décidé d’aller voir ailleurs. Après un prêt infructueux à l’AS Rome, le milieu de terrain a choisi de revenir au pays. Ce dernier a fait son retour dans son club formateur, le Benfica Lisbonne. C’est là que le joueur de 27 ans avait connu ses meilleures années, avant de s’envoler pour le Bayern Munich en 2016.

Renato Sanches n’est pas en réussite au Benfica Lisbonne

Avec un retour au Benfica Lisbonne, Renato Sanches pensait être dans le milieu idéal pour relancer sa carrière et retrouver du temps de jeu. Force est de constater que le joueur sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027 s’est pour le moment trompé. Depuis le début de la saison, le milieu de terrain n’a pris part qu’à huit rencontres avec l’équipe portugaise, pour un total de 233 minutes. L’ancien Lillois est encore une fois plombé par les blessures, et cela l’empêche donc de se montrer à son avantage. Le Benfica devrait donc ne pas le garder au-delà de son prêt qui arrive à échéance l’été prochain, mais un retour à Paris dès janvier n’est également pas à exclure vu la situation critique du joueur de 27 ans.