Transferts : Ce crack veut signer au PSG

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses années, le PSG a l’habitude de former de très bons jeunes joueurs. Malheureusement, nombreux d’entre eux décident de quitter le club de la capitale pour aller signer leur premier contrat professionnel ailleurs. Cela ne devrait pas être le cas d’Ibrahim Mbaye, qui semble bien décidé à rester à Paris.

Sous le mandat de Luis Enrique, le PSG semble avoir décidé de donner davantage sa chance aux jeunes joueurs. Le coach parisien n’hésite pas à s’appuyer sur des éléments peu expérimentés, même lors des matches de Ligue des champions. Cela pourrait donc pousser certains cracks du centre de formation du club de la capitale à rester à Paris pour s’imposer, alors que ce n’était pas vraiment le cas les années précédentes.

De nombreux titis ont quitté le PSG pour aller gagner du temps de jeu ailleurs

Au cours des dernières années, les exemples sont nombreux de jeunes joueurs qui ont quitté le PSG, par peur de ne pas avoir assez de temps de jeu et de ne pas progresser. On peut citer par exemple le cas Kingsley Coman, qui est parti très jeune de Paris et qui a fait par la suite le bonheur de la Juventus de Turin ou bien du Bayern Munich. Christopher Nkunku a suivi une trajectoire relativement semblable à celle de l’actuel Munichois car il a rapidement rejoint le RB Leipzig. Il a par la suite signé à Chelsea pour 75M€ et un éventuel retour au PSG serait dans les tuyaux pour cet hiver ou bien cet été.

Ibrahim Mbaye veut rester au PSG

Le PSG a donc perdu Kingsley Coman et Christopher Nkunku entre autres, mais il ne devrait pas laisser filer Ibrahim Mbaye. Le jeune attaquant qui a fait ses débuts avec l’équipe première cette saison semble déterminé à signer son premier contrat professionnel à Paris, comme l’a expliqué à France Bleu Yacine Hamened, analyste vidéo pour l’agence Blackskill, qui s’occupe des intérêts du joueur de 16 ans. « C’est un garçon plutôt introverti, qui a besoin d’un peu de temps pour s’exprimer, pour se lâcher. Une fois qu’il a passé ce premier cap, c’est un jeune de son âge. Il aime bien s’amuser, rigoler, il est plutôt ouvert, mais au départ, tu as l’impression qu’il est très froid, très fermé, peut-être même un peu timide. Mais après ça, c’est un bon gamin. Aujourd’hui, il est très suivi par de gros clubs européens mais son objectif numéro un, à lui, est de signer pro au PSG. »