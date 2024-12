Mercato : Révolution à l’OM, le «meilleur de Ligue 1» est arrivé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois ans après l’avoir recruté, l’OM a décidé de se séparer de Pau Lopez et de changer de gardien, ce qui a entraîné l’arrivée de Geronimo Rulli, dans le cadre d’un transfert estimé à 4M€. Une réussite jusqu’à maintenant, l’international argentin étant même considéré comme un des meilleurs gardiens, voire le meilleur, du championnat de France.

Poste très particulier, changer de gardien n’est jamais quelque chose d’évident pour un club. Mais c’est ce que l’OM a décidé de faire l’été dernier. Pau Lopez ayant été prêté avec option d’achat à Gérone, Geronimo Rulli est venu le remplacer dans les cages marseillaises. Et le moins que l’on puisse dire est que ce choix a été payant. Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international argentin (6 sélections) s’impose déjà comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1.

L'OM ne s'arrête pas là ! En plus de Rulli, un autre gardien fait son entrée sur la scène européenne... 🤯

➡️ https://t.co/hLwrJA11Ds pic.twitter.com/lKQU58ZEH1 — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

« C’est le meilleur gardien de Ligue 1 »

C’est en tout cas l’avis de certains de ses coéquipiers à l’OM. « Rulli ou Pickford ? Il n’y a pas photo, Geronimo c’est un crack. Je vous l’ai dit la semaine dernière, les gars ! Rulli, c’est le meilleur gardien de Ligue 1. Il est trop fort », a déclaré Neal Maupay dans un live sur Twitch. Même son de cloche pour Quentin Merlin : « Il ne me surprend plus du tout. Dès son premier match avec l’OM, il a arrêté un penalty à Brest. Je ne l’avais jamais côtoyé avant mais je pense que c’est le meilleur gardien de Ligue 1. C’est quelqu’un qui travaille énormément à l’entraînement. C’est un grand professionnel. Je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas comme ça. »

Rulli et Chevalier sont « les meilleurs du championnat »

Ancien entraîneur des gardiens de l’OM, entre 2010 et 2012, Nicolas Dehon considère lui aussi Geronimo Rulli comme un des meilleurs gardiens du championnat, avec celui du LOSC, Lucas Chevalier. « Oui, ce sont les meilleurs du championnat. Quel est le plus important pour un gardien ? La régularité. Ils maintiennent un niveau moyen très élevé, ils n’alternent pas entre des hauts et des bas. Et ils n’ont pas dix arrêts à faire par match, mais un ou deux, et ils doivent répondre présents », a-t-il confié à La Provence.