L'OM s'est offert «le meilleur» pendant le mercato ?

Pau Lopez n'a clairement pas toujours fait l'unanimité à l'OM lors de son passage entre 2021 et 2024, moment de son départ en prêt pour Gérone. Cependant, Geronimo Rulli a déjà mis le public marseillais dans sa poche. Le vestiaire de l'Olympique de Marseille, à savoir Quentin Merlin et Neal Maupay sont aussi admiratifs des prestations du gardien argentin.

Geronimo Rulli est, aux yeux de certains joueurs de l'OM, le meilleur gardien de Ligue 1. Et ce, sans contestation possible. Par deux fois par le biais de la plateforme de streaming Twitch, Neal Maupay a dressé ce constat au sujet du champion du monde argentin de 32 ans recruté à l'Ajax Amsterdam pour 4M€ pendant le dernier mercato. « Geronimo c’est un crack. Je vous l’ai dit la semaine dernière, les gars ! Rulli, c’est le meilleur gardien de Ligue 1. Il est trop fort ».

«Je pense que c’est le meilleur gardien de Ligue 1»

Samedi soir, Geronimo Rulli a signé une nouvelle fois une belle prestation qui a enflammé Quentin Merlin, le buteur du soir contre le LOSC (1-1).

« Il ne me surprend plus du tout. Dès son premier match avec l’OM, il a arrêté un penalty à Brest. Je ne l’avais jamais côtoyé avant mais je pense que c’est le meilleur gardien de Ligue 1. C’est quelqu’un qui travaille énormément à l’entraînement. C’est un grand professionnel. Je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas comme ça ».

«On ne peut pas rêver mieux»

Quentin Merlin n'est clairement pas le seul à avoir été conquis par Geronimo Rulli. L'Orange Vélodrome est lui aussi ébahi par le rendement de l'Argentin et n'a pas hésité à lui rendre hommage pendant l'opposition entre l'OM et le LOSC. Un point souligné par le défenseur de l'Olympique de Marseille.

« On est tous contents de l’avoir. Ça rassure forcément d’avoir un gardien comme ça, on ne peut pas rêver mieux, mais nous aussi on doit l’aider. C’est un travail collectif. Vous avez entendu comment le stade l’acclamait? Vous savez ».