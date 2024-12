Tennis : C’est signé, Rafael Nadal tient sa «Last Dance» !

Thomas Bourseau

En 23 saisons de carrière sur le circuit ATP, Rafael Nadal aura raflé 22 titres du Grand Chelem. Très diminué physiquement ces dernières années, le gaucher de Majorque a été loin de son niveau d'antan et décidait d'annoncer sa retraite en octobre dernier avec une dernière sortie en Coupe Davis. L'occasion pour Netflix de le suivre pour sa dernière danse et de faire le teasing d'un documentaire comme Michael Jordan avant lui et sa Last Dance.

Le 10 octobre dernier, Rafael Nadal annonçait qu'il allait rapidement rejoindre son rival et ami de longue date Roger Federer au sein du cercle des légendes contemporaines du tennis retraitées. Par le biais d'une vidéo de 4 minutes et 44 secondes, le vainqueur de 14 Roland-Garros et de 22 Grands Chelems au total déclarait qu'il tirerait sa révérence au terme de la Coupe Davis qu'il allait disputer avec l'Espagne en novembre dernier.

He rewrote tennis history. Now it’s time for him to tell his own story. A Rafael Nadal documentary reflecting on the milestones that defined him and the final chapter of his legendary journey is coming to Netflix. pic.twitter.com/CakipWiypL — Netflix (@netflix) December 18, 2024

«J'ai bouclé la boucle avec mon premier grand souvenir»

« La réalité est que les dernières années ont été difficiles. Je ne pense pas avoir été en mesure de jouer sans gêne. C'est évidemment une décision difficile, qui m'a pris du temps. Mais dans la vie tout a un début et une fin. Je pense que c'est le bon moment de mettre fin à une carrière qui a été longue et fructueuse, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Je suis très excité d'annoncer que ma dernière apparition sera en finale de la Coupe Davis pour représenter mon pays. J'ai bouclé la boucle avec mon premier grand souvenir, qui était la finale de la Coupe Davis à Séville, en 2004 ».

Voici une partie du témoignage livré par Rafael Nadal non sans émotion. Mais quand bien même sa carrière s'est terminée sur un échec avec l'Espagne contre les Pays-Bas en quart de finale de Coupe Davis, les fans du taureau de Manacor ont obtenu une « Last Dance » comme les admirateurs de Michael Jordan en 2020 grâce à Netflix et ESPN.

A la Michael Jordan, Rafael Nadal a le droit à sa Last Dance grâce à Netflix !

En effet, la semaine dernière, Netflix fait une grande annonce au sujet de Rafael Nadal qui est le protagoniste de leur nouveau projet documentaire sportif. « Il a réécrit l'histoire du tennis. Il est désormais temps pour lui de raconter la sienne ». Aucune date de sortie n'a été communiquée par la plateforme de streaming américaine. Néanmoins, le trailer publié par Netflix assure que ce documentaire éponyme arrivera bientôt sur les écrans. Des caméras ont suivi sans relâche les derniers pas sur les courts de tennis de Nadal à Malaga dans la préparation et le déroulement de cette Coupe Davis avec l'Espagne. Un joli cadeau de Noël pour ses suiveurs les plus fidèles...