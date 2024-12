Tennis : Il rencontre Nadal et hallucine totalement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Officiellement retraité depuis le 19 novembre dernier, Rafael Nadal s’est récemment confié avec tristesse sur sa fin de carrière douloureuse. Mais l’homme aux 14 Roland-Garros continue de faire rêver les plus jeunes comme Alex Michelsen, 41ème mondial, et qui a eu l’honneur de rencontrer la légende espagnole. Nadal l’a d’ailleurs impressionné.

Une douleur immense. Le 19 novembre dernier, Rafael Nadal disputait le dernier match de sa carrière à l’occasion de la Coupe Davis. Désormais retraité, Rafa enchaîne les apparitions médiatiques, et cette semaine, ce dernier s’est confié sur le syndrome de Mueller-Weiss, qui l’a plombé pendant une grande partie de son immense parcours.

« J’ai passé de nombreux jours à pleurer à la maison »

« Je me suis blessé à l’âge de 17 ans et on m’a dit que je ne rejouerais probablement plus jamais au tennis professionnel. J’ai appris que tout peut s’arrêter en un instant. Ce n’est pas seulement une petite fissure dans mon pied, c’est une maladie. Il n’y a pas de remède, seulement une prise en charge. Le syndrome de Mueller‐Weiss. Qu’est‐ce que ça veut dire ? Vous passez de la plus grande joie au réveil le lendemain matin sans pouvoir marcher. J’ai passé de nombreux jours à pleurer à la maison, mais ce fut une grande leçon d’humilité, et j’ai eu la chance d’avoir un père – la véritable influence que j’ai eue dans ma vie – qui a toujours été très positif », déclarait le Majorquin.

« C’est complètement absurde ! »

Mais cela n’empêche pas Nadal de remplir de bonheur les futures stars du circuit comme Alex Michelsen. Le prodige américain de 20 ans s’est livré sur sa rencontre avec l’Espagnol à l’occasion du Masters Next-Gen en Arabie Saoudite : « J’ai une affiche dans ma chambre depuis qu’il a remporté son huitième Roland‐Garros, donc je suis content d’avoir l’occasion de lui parler. Gagner 11 titres à 19 ans, c’est juste fou. J’ai failli en gagner un, mais 11, c’est complètement absurde ! Je comprends mieux pourquoi il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis ! », a confié le 41ème mondial, relayé par WeLoveTennis.