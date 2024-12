Mercato - OM : Les Zidane s’annoncent à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Légende du football français et mondial, Zinedine Zidane laisse certains regrets chez les fans de l’OM. Alors que le champion du monde 1998 est originaire de Marseille, il n’a toutefois jamais porté les couleurs du club phocéen. Il n’est toutefois pas trop tard pour voir un Zidane à l’OM. En effet, les fils de Zizou pourraient bien remédier à cela dans les années à venir et la porte est grande ouverte à ce propos.

Zidane à l’OM, les fans en rêvent du côté de la Canebière. Si Zizou n’a jamais porté le maillot du club phocéen, voilà que certaines rumeurs l’annoncent comme l’entraîneur en cas de rachat de l’Arabie Saoudite. Et un Zinedine Zidane pourrait bien en cacher un autre ou d’autres du côté de Marseille. En effet, à défaut de voir le champion du monde 98 avec le maillot de l’OM fouler la pelouse du Vélodrome, cela pourrait être le cas avec l’un de ses fils.

« S’ils ont la possibilité de jouer à Marseille, ils iront »

Fils de Zinedine Zidane et aujourd’hui à la retraite, Enzo Zidane s’était prononcé sur la possibilité de voir l’un de ses frères jouer à l’OM à l’avenir. Il avait alors assuré dans un entretien accordé à Carré : « Un Zidane à l’OM ? Je pense que mes frères sont tous pour Madrid, et qu’ils aiment tous Marseille comme moi. Moi, j’aimerais les voir jouer à Madrid, tous les 3, mais jouer à Marseille, aussi, ça serait quelque chose de fou. C’est quand même un club historique. Ici après c’est un club difficile avec un public extraordinaire, pour moi le meilleur public de France et l’un des meilleurs du monde, mais un public dur. Quand ça se passe mal, c’est un peu plus compliqué. Luca, je sais qu’il a une très forte personnalité. Il est très compétitif, je sais qu’il aime la pression. Ça va le monter, dans n’importe quel club où il sera. Là il joue en deuxième division en Espagne, mais s’il a la possibilité de jouer à l’OM, il viendra en courant. Après, les deux petits, n’importe lequel, s’ils ont la possibilité de jouer à Marseille, ils iront. C’est quelque chose d’extraordinaire de jouer à Marseille ».

« Je suis marseillais donc jouer à l'OM, c’est un rêve pour tout Marseillais »

Chez les Zidane, la porte serait donc grande ouverte pour un possible avenir du côté de l’OM. Et les principaux intéressés l’ont d’ailleurs confirmé. A commencer par Luca Zidane. A 26 ans, le gardien de Grenade faisait savoir pour Free Foot : « Les deux clubs de mon cœur, c’est l’OM, parce que je suis né à Marseille, et toute ma famille d’ailleurs vit à Marseille, donc j’ai l’OM dans le cœur. Et après c’est le Real Madrid, parce que j’ai fait 15 ans là-bas, c’est le meilleur club du monde. Maintenant c’est Grenade. Je suis là, je suis content d’être ici. C’est vraiment un grand club, ambitieux, donc aussi Grenade. J’aimerais vraiment découvrir la Ligue 1, c’est vraiment un championnat que j’aime beaucoup. Il y a deux, trois ans, j’ai eu l’opportunité de jouer dans un club en Ligue 1 et ça ne s’est pas fait, finalement j’ai signé à Eibar et ça s’est bien passé à Eibar donc je suis content d’avoir pris cette décision. Je suis marseillais donc jouer à l'OM, c’est un rêve pour tout Marseillais. Pour l’instant, ce n’est pas le moment, mais pourquoi pas un jour pouvoir y jouer ».

De son côté, Théo Zidane, milieu de terrain de 22 ans aujourd’hui à Cordoba, avait confié pour Carré : « Mes clubs de coeur ? Ça a toujours été le Real Madrid. On est à la maison à Madrid, on a grandi là-bas. Mais il y a toujours ce club de Marseille. C’est le coeur, c’est la famille. Ça serait un kif de jouer à l’OM un jour ? Oui, ça serait un kif. C’est un club extraordinaire avec des supporters incroyables. Qui n’aimerait pas jouer à l’OM ? (…) Luca a cette personnalité qui fait qu’il adore les challenges. Je pense qu’on l’a tous. Luca l’a prouvé, ça fait déjà 2-3 clubs de haut niveau qu’il fait. Il a toujours prouvé que la pression, ça ne lui fait pas peur. Donc l’OM ça lui va très bien ».