PSG : Luis Enrique exige un renfort cet hiver ?

Jean de Teyssière

En Ligue 1, tout va bien pour le PSG. Toujours aucune défaite et la victoire face à l’AS Monaco (4-2) mercredi dernier en match avancé de la 16ème journée de Ligue 1 montre un PSG qui va mieux. Et il en a besoin car en Ligue des Champions, le PSG est en mauvaise posture avec une 25ème place et un match à venir face à Manchester City. En cas de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, le mercato pourrait avoir un rôle à jouer, et Luis Enrique réclame un renfort.

La règle est simple : aucun joueur qui sera recrutée par une équipe engagée en Ligue des Champions ne pourra jouer les deux derniers matchs de la phase de ligue. Le nouvel enregistrement pourra se faire après la fin de cette première partie. Le recrutement d’un ou plusieurs joueurs est donc important, surtout en cas de qualification.

Des départs en janvier ? Le PSG mise sur un mercato hivernal agité après l'ombre de Kolo Muani et Skriniar. ⚽️

➡️ https://t.co/c6BW9WHpvT pic.twitter.com/16DCDUBwds — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

«J’aimerai avec deux joueurs à chaque position»

Récemment, en conférence de presse, Luis Enrique faisait l’état des lieux de l'effectif du PSG à quelques jours du début du mercato d’hiver : « J'aimerais avoir deux joueurs à chaque position qui soient des titulaires, et qu'il y ait une concurrence réelle. J'ai ça avec les trois gardiens, ils sont prêts à jouer (…) Pour moi, la base, pour grandir en tant qu'équipe, c'est surtout cette idée que les joueurs ne sachent pas s'ils vont jouer ou non. Que s'ils se détendent un peu trop, qu'un autre peut jouer à leur place. »

De la concurrence pour Kang-in Lee ?

Cette demande de Luis Enrique pourrait être suivie d’effet. D’après le journal L’Équipe, le PSG chercherait à recruter un ailier offensif cet hiver. L’idée est de concurrencer Kang-in Lee, seul joueur titulaire à ce poste. Il s’agit du seul poste qui n’est pas doublé et le PSG aura donc du travail cet hiver. Peut-être même plus car comme révélé par le10sport.com, le club parisien souhaite prêter Randal Kolo Muani. De quoi s’attendre à l’arrivée d’un numéro 9 pour concurrence l’attaquant portugais Gonçalo Ramos ?