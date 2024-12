Mercato : Le pacte secret qui va offrir un gros transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d’hiver, le PSG pourrait se mettre en quête d’un renfort défensif notamment en cas de départ de Milan Skriniar. Dans cette optique, le club de la capitale suivrait avec attention de profil d’Abdukodir Khusanov. Et cela tombe bien puisque le RC Lens aurait signé un mandant avec Jorge Mendes dans ce dossier. Une aubaine pour le PSG ?

Bien décidé à recruter un défenseur central en cas de départ de Milan Skriniar, comme révélé par le10sport.com, le PSG s'intéresserait de très près à Abdukodir Khusanov qui a réalisé une excellente première partie de saison avec le RC Lens. Et cela tombe bien puisque Diego Lopez, directeur sportif des Sang-et-Or, a récemment révélé avoir signé un mandat avec Luis Campos pour le transfert Abdukodir Khusanov. Une bonne nouvelle pour le PSG compte tenu de la proximité entre le conseiller sportif parisien et le célèbre agent portugais.

Un mandat signé par Campos pour Khusanov ?

« Pourquoi avez-vous signé un mandat à l'agent Jorge Mendes ? Parce qu'on a décidé, dans le projet de club, de le faire. On a mis sur la table toutes les options. On a beaucoup analysé et on a décidé avec Pierre (Dréossi, le directeur général du RC Lens) de signer un mandat (à partir de 25 à 30 M€). C'est le résultat d'une analyse du marché en interne, du prix d'un transfert et de plein d'autres facteurs », a confié le directeur sportif du RC Lens dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.

« Je ne parle pas d'obligation mais de soulagement. Les ventes peuvent soulager une grande partie des clubs français dans le contexte actuel. On a aussi bien travaillé. On a la chance d'avoir un effectif compétitif, avec un coach qui permet aux joueurs de montrer leur valeur. Il les fait progresser et donc cela nous permet d'avoir pas mal de joueurs, pas seulement les deux que vous avez cités, avec des sollicitations. On va recevoir des offres et nous devrons prendre des décisions. En partant toujours du même principe, le maintien de l'ambition sportive. On connaît la valeur de nos joueurs », ajoute Diego Lopez.