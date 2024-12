Mbappé prépare un sale coup, la grosse accusation du PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors que son ancien club lui doit 55M€ de salaires et primes non payés la saison dernière, l'attaquant de 26 ans a saisi à la fois la LFP et la FFF pour récupérer son dû. Interrogé sur son litige avec Kylian Mbappé, le PSG a mis de l'huile sur le feu.

Après sept années de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans a migré librement et gratuitement vers le Real Madrid. Furieuse de voir son ancien numéro 7 partir pour 0€, la direction du PSG a décidé de ne pas lui payer ses salaires et primes de la fin de la saison 2023-2024, soit environ 55M€. Alors que Kylian Mbappé a saisi à la fois la LFP et la FFF pour récupérer son dû, le PSG l'a taclé.

«Le joueur cherche à sanctionner son ancien club...»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe il y a quelques jours, un proche du dossier côté PSG s'est prononcé sur le litige avec Kylian Mbappé. « Une question se pose. Après tout ce temps, pourquoi le joueur n'a-t-il pas porté plainte devant le seul tribunal qui puisse statuer sur cette affaire, les prud'hommes ? Étrange », s'est-il interrogé, avant d'accuser le joueur.

«...sans réellement récupérer son argent»

« Au lieu de cela, nous tournons en rond dans des forums qui ne sont pas appropriés pour ce litige, où le joueur cherche simplement à sanctionner son ancien club, sans réellement récupérer son argent, ce qui n'est possible que devant un tribunal spécialisé dans le droit du travail auprès duquel, tout au long de l'année 2024, il a refusé de déposer une plainte. Et, dans le même temps qu'il essaie de sanctionner le club, il donne des interviews pour dire combien il aime le club. Curieux », a pesté ce proche du dossier côté PSG.