Mbappé prêt à signer une dernière fois au PSG, l’annonce choc !

Parti libre du PSG l’été dernier après avoir refusé à multiples reprises de prolonger son contrat, Kylian Mbappé a récemment fait une révélation choc à ce sujet. Le capitaine de l’équipe de France, frustré que son frère Ethan soit viré du PSG de par sa faute, a envisagé une dernière signature de contrat dans la capitale… Explications.

Kylian Mbappé n’est pas le seul membre de sa famille à avoir quitté le PSG l’été dernier ! Son frère Ethan, qui arrivait également en fin de contrat, a été une victime collatérale du divorce très compliqué entre la star de l’équipe de France et la direction parisienne, puisqu’il a été poussé vers la sortie alors que sa prolongation semblait initialement bouclée au PSG. Dans un entretien récemment accordé à l’émission Clique sur Canal +, Kylian Mbappé a fait de grandes révélations à ce sujet.

« Ça m’a affecté, il n’avait rien demandé »

« Mon frère victime collatérale de mon départ du PSG ? Oui, ça s’est passé. C’est la chose qui m’a le plus affecté. Lui (Ethan), il n’avait rien demandé. Son Real Madrid à lui, c’était le PSG. Ce que représentait le Real pour moi, son rêve de gosse, c’était le PSG. Mais indirectement, c’est moi qui lui ai enlevé ça. Enfin, ce n’est pas moi, mais je l’ai ressenti comme ça. Je m’excusais tout le temps auprès de lui. Il me disait: ‘Non, non, ce qu’ils t’ont fait, moi je ne veux pas rester’ », confie Mbappé.

« Si ça te pèse, je prolonge encore… »

Et il a même envisagé de signer une dernière prolongation avec le PSG pour sauver la tête de son jeune frère : « A un moment donné même, je lui ai dit: ‘Si vraiment ça te pèse, je prolonge encore et tu restes, on reste ici. Si vraiment ça te pèse trop.’ Il m’a dit: ‘Non, jamais de la vie. Je ne veux pas rester ici. Ce qu’ils t’ont fait, ce qu’ils m’ont fait, ce n’est pas normal’. S’il m’avait dit: ‘Kylian, vraiment ça me pèse’, j’aurais abandonné mon rêve de Madrid et je serai resté pour lui », poursuit l’attaquant du Real Madrid. Finalement, Mbappé est bien parti, et son frère Ethan évolue quant à lui du côté du LOSC.