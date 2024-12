Trois clashs révélés au PSG pour Luis Enrique !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique et Ousmane Dembélé ont du mal à s'entendre. En effet, les deux hommes auraient déjà eu trois clashs ces derniers mois. Plus précisément, Ousmane Dembélé n'aurait pas apprécié de ne pas être le tireur attitré des penalties du PSG, d'être écarté pour le choc face à Arsenal, et d'avoir été critiqué publiquement par son entraineur après son carton rouge contre le Bayern.

Après avoir bouclé la signature de Luis Enrique à la fin de la saison 2022-2023, le PSG s'est également offert les services d'Ousmane Dembélé. En effet, le club de la capitale a levé la clause libératoire à 50M€ de l'international français le 12 aout 2023.

S'il n'y a rien eu à signaler entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé lors de la saison 2023-2024, les deux hommes auraient du mal à s'entendre ces derniers mois. En effet, Luis Enrique et Ousmane Dembélé se seraient déjà clashés à trois reprises durant cet exercice 2024-2025. D'après Le Parisien, le numéro 10 du PSG n'aurait pas apprécié de voir Vitinha être désigné à sa place pour tirer les penalties, de ne pas être convoqué pour le choc face à Arsenal (défaite 2-0 1er octobre), et de voir son entraineur le critiquer publiquement après son expulsion contre le Bayern (défaite 1-0 le 26 novembre).

Interrogé sur sa relation avec Luis Enrique, Ousmane Dembélé a tenu à éteindre toute polémique. « Comme le coach l'a dit en conférence de presse, on n'est pas des frères, ce n'est pas mon père. On n'est pas "bro" (diminutif de brother, frère en anglais). C'est une relation entraîneur-joueur. On essaie de tout faire pour que le Paris Saint-Germain grandisse, gagne des titres, joue bien et fasse plaisir à tout le monde », a déclaré l'attaquant du PSG en zone mixte après la victoire face à l'OL (3-1) le dimanche 15 décembre.