De Zerbi : Un club légendaire battu par l’OM au mercato

Au moment d’annoncer son départ de Brighton, Roberto De Zerbi était alors promis à l’un des plus grands clubs européens. L’Italien était notamment envoyé sur le banc du Bayern Munich ou encore du FC Barcelone. C’est finalement l’OM qui a raflé la mise. Quel gros coup de la part du club phocéen, qui s’est offert là l’un des meilleurs entraîneurs de sa génération, tout en battant un prestigieux prétendants pour la signature de De Zerbi : Manchester United.

Après Sassuolo, le Shakthar Donetsk et Brighton, Roberto De Zerbi découvre un nouveau championnat. A 45 ans, l’Italien officie depuis cet été 2024 sur le banc de l’OM, où il a paraphé un contrat de 3 ans. Sa seule option après son départ du club anglais ? C’est ce qu’avait assuré Daniel Riolo au micro de RMC : « Je suis absolument ravi que Roberto De Zerbi soit à l’OM, je trouve ça formidable qu’on ait un mec comme ça dans notre championnat. Je l’ai dit dès la première minute. Mais, j’ai juste dit qu’il n’avait pas d’autre choix, il n’avait aucune autre proposition ». Cela n’aurait toutefois pas vraiment été la vérité concernant le mercato de Roberto De Zerbi. Si l’Italien a donc fini à l’OM, d’autres prestigieux prétendants se seraient intéressés à lui. Alors que les rumeurs faisaient part d’un intérêt du Bayern Munich ou du FC Barcelone, la présence de Manchester United a elle été bien réelle.

De Zerbi avait une offre de Manchester United

A défaut de venir à l’OM, Roberto De Zerbi aurait pu débarquer à Manchester United. Un contrat serait même arrivé entre les mains de l’Italien. D’ailleurs, l’entraîneur du club phocéen n’avait pas manqué de révéler l’existence de cette offre des Red Devils à ses joueurs à l’OM. « Voilà le contrat qu'ils m'ont proposé, un contrat de plusieurs saisons, avec le salaire que vous imaginez. Voilà où je n'ai pas été, parce que je place ma passion avant l'argent. Je suis venu à Marseille pour la passion », aurait dit De Zerbi face au vestiaire de l’OM à propos de l’offre de Manchester United selon L’Equipe.

« Au début de saison, on l’a dit qu’il y avait des clubs, il y avait Manchester »

Journaliste pour L’Equipe, Mathieu Grégoire en avait d’ailleurs dit plus à propos de Roberto De Zerbi et Manchester United pour YoussTV. « Sur le fait qu’il ait préféré l’OM à Manchester United, il a négocié avec Manchester mais je pense qu’ils ne se sont pas mis d’accord. Je pense que c’est plutôt ça, il aime se mêler du mercato. Et l’OM lui a déroulé le tapis rouge. Jamais dans l’histoire de l’OM un entraîneur n’a été aussi associé au mercato », avait-il ainsi confié. Et même Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’OM, avait confirmé au micro de RMC l’intérêt de des Red Devils pour De Zerbi : « Au début de saison, on l’a dit qu’il y avait des clubs, il y avait Manchester, les gens ne nous croyaient pas, c’est sorti dans la presse, donc les gens ont compris qu’il avait l’embarras du choix et qu’il a choisi l’OM ».