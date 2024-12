Le PSG appelle un grand buteur, une opération de folie prend forme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver, le PSG se prépare à se renforcer notamment dans le secteur offensif. Une grande opération se préparerait puisque Victor Osimhen aurait été contacté. Et si le Nigérian venait à signer à Paris, cela serait automatiquement synonyme de départ de Randal Kolo Muani. L’hiver pourrait être très chaud au PSG.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier et devrait s'annoncer assez actif pour le PSG qui cherchera notamment à se renforcer dans le secteur offensif. Dans cette optique, l'arrivée d'un nouvel attaquant pourrait bien être souhaitée afin de résoudre les soucis d'efficacité devant le but. C'est ainsi qu'un avant-centre pourrait débarquer cet hiver afin de concurrencer Gonçalo Ramos, qui a récemment fait son retour de blessure.

Osimhen contacté !

Et le cas Victor Osimhen pourrait bien revenir sur le devant de la scène. En effet, RMC Sport révélait il y a quelques jours que le PSG avait contacté l'international nigérian en vue d'un transfert cet hiver. Déjà dans le viseur parisien l'été dernier, Osimhen était alors trop cher aux yeux du PSG puisque Naples se referrait à sa clause libératoire fixée à 120M€. Mais alors qu'il est désormais prêté à Galatasaray, l'ancien buteur du LOSC est aujourd'hui bien plus abordable puisqu'un transfert à 75M€ est possible.

Kolo Muani poussé au départ ?

Et si jamais le PSG parvient à recruter Victor Osimhen, cela signifiera tout simplement que Randal Kolo Muani n'est plus un joueur parisien. L'ancien Nantais, recruté pour 90M€ en 2023, n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique qui cherchera à s'en séparer cet hiver. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Manchester United est notamment venu aux renseignements dans l'optique d'un prêt pour Randal Kolo Muani qui ne sera pas retenu par le club de la capitale. Autrement dit, c'est une très grosse opération qui pourrait se conclure cet hiver au PSG.