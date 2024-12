Transferts - Lamine Yamal : Offre historique du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme la nouvelle star montante du football mondial, Lamine Yamal cartonne dans les rangs du FC Barcelone. C’est la raison pour laquelle le PSG aurait tenté de recruter le prodige espagnol l’été dernier en faisant péter le record historique du mercato, avec une offre estimée à 250M€. Mais le Barça a repoussé cette proposition…

« Le PSG et Manchester City ? Le vérité, c’est que je n’y pense pas. Je ne pense qu’au Barça, à l’amélioration et à la victoire des titres ici. Je rêve de gagner des titres avec le Barça et que ma famille se porte bien », confiait récemment Lamine Yamal (17 ans), fermant donc la porte au PSG dans l’immédiat. Le jeune prodige du FC Barcelone était pourtant courtisé par le club de la capitale l’été dernier après le départ de Kylian Mbappé, et une offre historique de 250M€ aurait même été formulée par le PSG pour arracher la signature de Yamal. Ce qui en aurait fait la recrue la plus chère de toute l’histoire…

« Une offre de 250M€… »

Enric Masip, le conseiller du président du FC Barcelone Joan Laporta, avait révélé cette offre du PSG en novembre dans l’émission El Chiringuito : « Le président a déjà dit qu'il avait eu une offre de 250 millions qu'il l'avait rejetée, qu'il ne l'avait jamais envisagée. Elle venait de France. Quand vous avez de l'argent et que vous avez moyen de payer, vous pouvez espérer signer tout le monde », expliquait le dirigeant du Barça.

Le clan Yamal annonce une prolongation

La porte semble donc complètement fermée pour le PSG malgré cette offre colossale, d’autant que Jorge Mendes a récemment annoncé dans les colonnes de MARCA une prolongation de contrat imminente pour Lamine Yamal au FC Barcelone : « Bien sûr qu’il va prolonger au Barça. Lamine est du Barça. Il va prolonger », a lâché l’agent du phénomène catalan. Le PSG devrait donc avoir du mal à recruter Yamal dans les années à venir...