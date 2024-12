Mercato - Real Madrid : La réponse tombe pour ce pote de Mbappé

Jean de Teyssière

Après un début de saison compliqué, le Real Madrid a sorti la tête de l’eau. Kylian Mbappé devient de plus en plus décisif, en témoigne son superbe match face au FC Séville ce dimanche (4-2). Le Real Madrid a deux points de retard sur le leader, l’Atlético de Madrid, mais compte un match en moins. Le mercato hivernal pourrait d’ailleurs être plus animé que prévu et Aurélien Tchouaméni, qui pouvait partir pour Liverpool devrait finalement rester en Espagne.

Cet été, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid en grandes pompes. Une cérémonie grandiose lui a été offerte par le club de la capitale espagnole et le début de saison s’est bien passée, avec un premier but pour son premier match face à l’Atalanta, en Supercoupe d’Europe. Il faut dire qu’il a rejoint un club avec beaucoup de Français en son sein, comme Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy ou encore Eduardo Camavinga. Pour l’un d’entre eux, le mercato a pris une tournure différente.

Le Real Madrid sur Gravenberch ?

Cette saison, un club survole toutes les compétitions dans lesquelles il est engagé : Liverpool. Large leader de Premier League, les Reds ont notamment battu les Spurs 6-3 dimanche soir. L’équipe entraînée par Arne Slot est également leader de la Ligue des Champions, avec six victoires en autant de rencontres. Bref, tout va bien dans la Merseyside. Quelques 2065 kilomètres plus au sud, à Madrid, la dynamique n’est pas la même. Si le Real Madrid peut devenir leader de la Liga en remportant son match en retard, le parcours en Ligue des Champions est loin d’être flamboyant. 20ème avec deux défaites, les dirigeants madrilènes avaient envie de se renforcer cet hiver, en tentant d’attirer Ryan Gravenberch, milieu de terrain de Liverpool.

Aucun échange avec Tchouaméni ?

Mais d’après Florian Plettenberg, journaliste pour Sky, Ryan Gravenberch ne devrait pas quitter l’Angleterre. L’international néerlandais est heureux à Liverpool, où il est un élément clé du milieu de terrain des Reds. Aurélien Tchouaméni, qui était pisté par Liverpool dans le cas d’un échange avec Gravenberch ne devrait donc pas bouger d’ici la fin de saison.