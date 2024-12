PSG : En galère, cette recrue lâche une grosse confidence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG décidait à la surprise générale, de miser sur un nouveau gardien. Le club de la capitale a ainsi lâché 20M€ pour le recrutement de Matvey Safonov. Arrivé en provenance de Krasnodar, l’international Russe n’a pas eu beaucoup l’occasion de jouer sous les ordres de Luis Enrique, et s’est récemment confié sur son adaptation pas facile à Paris.

« On n’a pas encore vu Arnau Tenas jusqu’à présent. Mais tant Safonov que Donnarumma, je les veux à 100%, et ils sont préparés comme les autres joueurs. Il ne se passe rien quand on change de gardien. Aujourd’hui, je ne considère pas qu’il y a un gardien au-dessus des autres. Je veux qu’ils soient tous préparés ». Début décembre, Luis Enrique annonçait la couleur au niveau de la hiérarchie de ses gardiens de buts. Arrivé cet été au PSG, Matvey Safonov lui, ne s’est jamais considéré comme un numéro 2.

« Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro 2 »

« Être le gardien n° 2 du PSG ? Je ne comprends pas ça. Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro 2. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s'ils m'avaient dit que j'étais numéro 2, je ne les aurais pas écoutés. C'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro 2. Je ne veux pas être un joueur de remplacement », confiait le portier russe en juin dernier. Sauveur du PSG en Coupe de France face à Lens (1-1, 3-4 t.a.b) dimanche, la recrue estivale s’est d’ailleurs livrée sur son adaptation au club parisien.

« Quand je suis arrivé, les premiers entraînements étaient terribles »

« Paris ? C’est très intéressant pour moi, c’est un nouveau niveau et bien sûr j’ai eu besoin de temps pour m’adapter. Je comprends mieux les demandes du coach désormais, tout est plus facile pour moi. Quand je suis arrivé, les premiers entraînements étaient terribles car ça allait trop vite. J’avais besoin de temps pour élever mon niveau et désormais je suis prêt pour jouer, pour être dans cette équipe », a ainsi déclaré Matvey Safonov en zone mixte.