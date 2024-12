Neymar fait une grande annonce sur Instagram !

Arnaud De Kanel

L’année 2024 se termine de la plus belle des manières pour Neymar. Alors qu’il poursuit patiemment sa rééducation après une sérieuse blessure au genou, l’attaquant brésilien peut déjà se projeter avec optimisme vers l’avenir. Et pas seulement sur les terrains. En effet, l'ancien joueur du PSG a annoncé une excellente nouvelle sur son compte Instagram.

Malheureux sur les terrains, Neymar se console comme il le peut. Le Brésilien a eu le droit à une excellente nouvelle pour Noël puisqu'il a annoncé sur son compte Instagram que sa compagne attendait un deuxième enfant. La famille va donc s'agrandir pour l'ancien attaquant du PSG.

Neymar bientôt papa !

Sur Instagram, la star auriverde a partagé une nouvelle qui a enflammé ses fans : lui et sa compagne, Bruna Biancardi, attendent un heureux événement pour 2025. « Nous traversons une phase si belle, et nous ne pouvions pas nous empêcher de partager avec vous qu'il a entendu nos souhaits et a confirmé nos projets ! BIENVENUE DANS LA FAMILLE, PETITE FILLE ! », a écrit la compagne du joueur dans un post commun avec Neymar.

Un quatrième enfant pour Neymar

Si Bruna Biancardi est enceinte pour la deuxième fois, il s'agira du quatrième enfant de Neymar. En effet, ce dernier est déjà papa de Davi et d'Helena. En 2023, il avait accueilli une petite Mavie issue de son idylle avec Bruna Biancardi.