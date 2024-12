Un joueur du PSG affole le mercato avec onze prétendants !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Milan Skriniar pourrait changer de club lors du prochain mercato hivernal. En effet, les deux parties voudraient se séparer dès le mois de janvier. Et cela tombe plutôt bien, puisque Milan Skriniar serait dans le collimateur d'onze clubs au total : Newcastle, Tottenham, Naples, le Bayern Munich, Arsenal, Aston Villa, le Real Madrid, le Bayer Leverkusen, l'AS Rome, Al Nassr et l'Atlético de Madrid.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Milan Skriniar pourrait déjà claquer la porte du Parc des Princes, et ce, après avoir passé seulement un an et demi à Paris. Devenu indésirable aux yeux de Luis Enrique, l'international slovaque serait poussé vers la sortie par la direction du club rouge et bleu. D'après les indiscrétions de Caught Offside, le PSG aurait même déjà fixé le prix de Milan Skriniar, réclamant environ 35M€ pour sa vente.

PSG : Dix écuries européennes veulent recruter Skriniar

Selon les informations de Caught Offside, Milan Skriniar aurait déjà tranché pour son avenir. A en croire le média britannique, le numéro 37 du PSG voudrait changer de club au mois de janvier, et ce, parce que Luis Enrique ne lui donne pas sa chance cette saison. Alors qu'il dispose d'une très grosse cote sur le marché, Milan Skriniar a l'embarras du choix pour son avenir.

PSG : Skriniar intéresse aussi Al Nassr en Arabie Saoudite

Comme l'a indiqué Caught Offside, Milan Skriniar (29 ans) affolerait le mercato. En effet, l'international slovaque serait dans le viseur d'onze clubs au total, ayant des admirateurs à la fois en Europe et en Arabie Saoudite. Plus précisément, Newcastle, Tottenham, Naples, le Bayern Munich, Arsenal, Aston Villa, le Real Madrid, le Bayer Leverkusen, la Roma, Al Nassr et l'Atlético de Madrid devraient se disputer le recrutement de Milan Skriniar lors du prochain mercato hivernal. Reste à savoir qui raflera la mise pour le défenseur central du PSG.