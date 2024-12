RC Lens : Gros échec révélé avec l’Arabie Saoudite !

Arnaud De Kanel

Le RC Lens veut continuer son dégraissage entamé l'été dernier lors de ce mercato hivernal. Plus dans les plans de Will Still, Nampalys Mendy fait parti des joueurs susceptibles de quitter l'Artois. Le milieu de terrain aurait même fait l'objet d'une approche saoudienne qu'il aurait tout simplement repoussé, au grand dam de ses dirigeants.

En quête de liquidités, le RC Lens avait indiqué la sortie à de nombreux joueurs l'été dernier sans trop de succès car le bénéfice des Sang et Or s'est arrêté à 34M€, dont 25M€ sur un seul et même joueur en la personne d'Elye Wahi. Will Still espère plusieurs ajustements cet hiver et Nampalys Mendy pourrait en faire les frais.

Mendy est à vendre

Le milieu de terrain de 32 ans n'entre plus dans les plans de son entraineur, la preuve en chiffre. En effet, Nampalys Mendy a raté les huit derniers matchs du RC Lens, lui qui n'a été titularisé qu'à une seule reprise en championnat cette saison, face à Angers lors de la première journée.

Mendy recale l'Arabie saoudite

Alerté par sa situation, un club saoudien se serait montré intéressé par sa venue selon les informations de La Voix du Nord. Cependant, Nampalys Mendy n'aurait pas été emballé et il aurait donc recalé le club en question jugé « moyen » par le quotidien.