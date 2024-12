Le PSG attend un grand joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'approche du mercato d'hiver, le PSG cherchera à se renforcer et à compenser les départs attendus au sein de son effectif. Cependant, parmi les joueurs déjà inclus dans son effectif, le club de la capitale a également de grandes attentes. C'est notamment le cas avec Fabian Ruiz. Auteur d'un magnifique Euro, l'international espagnol n'a jamais atteint ce niveau au PSG qui attend toujours le grand joueur qu'il a vu à l'Euro.

Lors du précédent Euro, un joueur du PSG s'est retrouvé sur le devant de la scène, et ce n'est pas celui que l'on attendait. En effet, il s'agit de Fabian Ruiz. Aligné dans l'entrejeu aux côtés de Rodri notamment, le milieu de terrain espagnol s'est imposé comme un joueur majeur de Luis de la Fuente, contribuant largement à la victoire finale espagnole. L'ancien joueur du Betis a impressionné, d'autant plus qu'il n'a jamais atteint ce niveau avec le PSG.

Le PSG attend toujours le grand Fabian Ruiz

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le PSG s'impatienterait selon AS. Le média espagnol explique en effet que Luis Enrique avait refusé de transférer Fabian Ruiz l'été dernier après avoir vu son niveau durant l'Euro. Seul problème, l'international espagnol n'a jamais connu une telle régularité avec la tunique parisienne, ce qui commencerait à agacer le PSG qui attend toujours de voir à Paris le grand joueur qu'était Fabian Ruiz à l'Euro.

Une fin d'année encourageante ?

Néanmoins, Fabian Ruiz est monté en puissance durant la première partie de saison, réalisant même une fin d'année 2024 très encourageante. Contre l'OL et l'AS Monaco, l'international espagnol avait notamment brillé, et pourrait donc surfer sur sa lancée en 2025 comme l'attend le PSG depuis sa signature en 2022. Luis Enrique a d'ailleurs toujours confiance comme il le confiait après la victoire à Angers en novembre dernier : « On a fait un début de match très complet. On s’est adapté au scénario de la rencontre, et on offre aussi aux joueurs du temps de jeu. Fabian Ruiz ? Fabi a fait un match très complet, il a une vision de jeu différente, c’est un top joueur. On l’a déjà vu en Espagne, il a gagné l’Euro cet été. »