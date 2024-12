Mercato : Le PSG abandonne cette star en attaque !

Jean de Teyssière

En grande difficulté à Manchester United, Marcus Rashford est sur le départ. Mais quitter le club anglais ne sera pas chose aisée, l’international anglais ayant le plus salaire du vestiaire. Un départ en prêt est possible dès cet hiver et le PSG semblait être intéressé. Mais des rumeurs venant d’Angleterre mettent un terme à cette piste.

De quoi a besoin Luis Enrique ? Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes et à l’heure actuelle, seul un ailier offensif, permettant de créer une concurrence avec Kang-in Lee est recherché. En tout cas, la piste menant à un attaquant semble s’être refermée.

Le PSG pourrait frapper fort cet hiver ! Nkunku en approche ? 🔥

➡️ https://t.co/NxvXckuNYx pic.twitter.com/Db6vVxP9na — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

Le PSG sur Rashford ?

Dernièrement, Marcus Rashford avait fait des déclarations qui avaient mis le feu en Angleterre, surtout à Manchester United : « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. » Rapidement, le nom du PSG est apparu pour recruter l'international anglais. Marcus Rashford est en tout cas plus que jamais proche de quitter son club formateur.

Le PSG, pas intéressé par Rashford ?

Pour recruter Marcus Rashford, son futur club devra mettre la main à la poche. Il lui reste trois ans et demi de contrat et d'après The Athletic, son salaire, 385 000€ par semaine pourrait faire peur à de nombreuses écuries. Manchester United est ouvert à l'idée d'un prêt cet hiver, et ne se précipiterait pas pour vendre son joueur. Et d'après le média anglais, le PSG, autrefois considéré comme favori pour le recruter ne semblerait finalement pas intéressé par le profil de Marcus Rashford. Seule possibilité à l'heure actuelle : un départ en Arabie saoudite, où les clubs semblent capables d'assumer un tel salaire. En tout cas, la piste Rashford au PSG s'est bien refroidie.