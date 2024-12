«T'es un fou toi !», transfert interdit avec Luis Campos !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui conseiller sportif du PSG, Luis Campos officiait notamment précédemment comme directeur sportif du LOSC. Là-bas, le Portugais souhaitait retrouver Fares Bahlouli, qu'il avait recruté à l'AS Monaco en 2015. Mais voilà que le club de la Principauté aurait lâché une réponse terrible à Bahlouli concernant un transfert avec Campos.

Arrivé à l'AS Monaco en 2015, Fares Bahlouli n'aura pas réussi en Principauté. Après un prêt peu concluant en Belgique, il rejoint le LOSC en janvier 2017. Un transfert qu'il faut alors mettre au crédit de Luis Campos, alors conseiller sportif des Dogues. Mais voilà que cela n'aurait pas été si simple pour le Portugais de boucler ce deal pour Bahlouli avec Monaco.

« Tu ne pars pas, encore moins avec Campos »

Parti de l'AS Monaco pour le LOSC, Luis Campos souhaitait emmener Fares Bahlouli dans ses valises. C'était sans compter sur la réponse terrible du club de la Principauté. En effet, pour So Foot, Bahlouli a raconté : « Luis Campos quitte Monaco pour Lille. Il me dit : « Je te veux, et le coach que je vais prendre te veut aussi. » Ce coach, c’est Marcelo Bielsa. Mais Monaco est clair : « Tu ne pars pas, encore moins avec Campos. T’es un fou toi ! » ».

Bahlouli aux anges avec Bielsa

Fares Bahlouli finira malgré tout par rejoindre le LOSC et Marcelo Bielsa. Un bonheur pour celui qui a été formé à l'OL : « C’est le meilleur entraîneur qui puisse exister. C’est vraiment la première fois que je travaille avec un coach avec qui le côté humain est important ».