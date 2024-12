F1 - Red Bull : Le départ de Verstappen est réclamé !

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a remporté un quatrième titre de champion du monde cette année. Le Néerlandais réussi à tirer le maximum de sa Red Bull depuis de nombreuses années mais la fin de saison inquiétante de l'écurie autrichienne ne présage rien de bon pour l'avenir. Ainsi, Jenson Button lui conseille de faire une infidélité à Red Bull en changeant tout simplement d'écurie.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen. Pour la quatrième année consécutive, le Néerlandais est parvenu à décrocher le titre de champion du monde, égalant ainsi Alain Prost et Sebastian Vettel. Dominera-t-il de la même manière dans les saisons à venir ? Rien n'est moins sûr puisque Red Bull est fortement impactée par le départ de son génie Adrian Newey. Max Verstappen a juré fidélité à la formation autrichienne mais pour le bien de sa carrière, Jenson Button estime qu'il devrait être un peu plus égoïste et lâcher l'écurie autrichienne, bien qu'elle lui ait tout offert depuis le début.

«Peut-être qu’il regardera ailleurs»

« Vous regardez la situation, et chez Red Bull, ils sont probablement la troisième, voire la quatrième meilleure équipe en ce moment, donc c’est délicat. Mais ensuite Max a répondu : "Oui, mais nous n’avons pas eu la meilleure voiture depuis la septième ou huitième course, et mes concurrents ne m’ont toujours pas rattrapé au championnat," ce qui est un bon argument. En tant qu’équipe, ils sont toujours formidables. Ils n’ont simplement pas la performance dans la voiture comme nous l’avons attendue au cours des trois dernières années et demie. Mais s’ils commencent comme ils le font actuellement en 2025, cela met beaucoup de pression sur les pilotes pour maximiser chaque week-end. Peut-être qu’il regardera ailleurs, mais ils lui ont tant donné ces dernières années en termes de performance », a déclaré Jenson Button dans des propos relayés par Nextgen-Auto, avant de poursuivre.

«Il doit penser à la personne la plus importante»

« Il ne veut pas quitter une équipe qui lui a tant donné, mais il doit penser à la personne la plus importante, c’est-à-dire lui-même. Peut-être que ce sera son dernier contrat en F1. Il respectera son contrat avec Red Bull, puis il s’éloignera, qui sait ? Mais il continuera à courir pendant très longtemps, peut-être simplement d’une manière différente », a ajouté Jenson Button. Le message est passé.