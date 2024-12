Le PSG et le Real Madrid piégés sur le mercato ?

Jean de Teyssière

Le 1er juillet 2025, de nombreux joueurs seront libres de tout contrat. Une donnée évidemment étudiée par les clubs, qui peuvent réaliser de gros coups en recrutant à bas prix. À Liverpool, trois joueurs sont en fin de contrat en juin prochain : Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk et Mohamed Salah. Mais une prolongation a été proposée à chacun de ces trois joueurs, ce qui pourrait bien embêter le PSG et le Real Madrid…

Le mercato d'hiver n'a pas encore ouvert ses portes que déjà, certains clubs se projettent sur le prochain mercato d'été. Le PSG et le Real Madrid cherchent tous deux à faire de bonnes affaires et ont un œil attentif sur ce qu'il se passe à Liverpool, où deux joueurs sont en fin de contrat en juin prochain...

Le PSG et le Real Madrid lorgnent des joueurs de Liverpool…

Dans l'effectif de Liverpool, trois joueurs sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Si rien ne change avant le 1er juillet prochain, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk et Mohamed Salah ne joueront plus sous les couleurs de Liverpool. Le premier cité est très intéressé par une arrivée au Real Madrid, qui souhaite le recruter. Concernant Mohamed Salah, c'est le PSG qui semble être le club le plus attentif à sa situation. Mais une nouvelle venant de la Merseyside pourrait bien mettre à mal les plans de ces deux géants européens.

…qui vont prolonger ?

Mais les deux clubs pourraient vivre une véritable déconvenue sur le mercato. D'après The Athletic, les trois joueurs précités ont reçu une offre de prolongation de contrat de la part de Liverpool. La seule chose n'ayant pas fuité est de savoir quel(s) joueur(s) a(ont) accepté de signer cette prolongation. Les prochaines heures seront décisives puisqu'à compter du 1er janvier, ces trois joueurs pourront discuter avec le club de leur choix. Le PSG et le Real Madrid n'ont plus qu'à attendre les verdicts.