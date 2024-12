Mercato : Le PSG rate son transfert, les conséquences sont énormes

Alexis Brunet

Plus que jamais, Milan Skriniar pourrait quitter le PSG cet hiver. Le Slovaque n’aura jamais vraiment convaincu à Paris et le club de la capitale voulait d’ailleurs déjà s’en débarrasser l’été dernier. Le défenseur central était finalement resté et cela ne lui a pas réussi, car son temps de jeu n’a fait que fondre comme neige au soleil.

L’été dernier, le PSG n’a pas fait n’importe quoi sur le marché des transferts. Le club de la capitale avait cerné les secteurs qu’il devait renforcer et certaines bonnes pioches ont été faites. En défense centrale, les dirigeants parisiens sont notamment allés chercher Willian Pacho. Ce dernier est arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort et il a rapidement mis tout le monde d’accord. Depuis le début de la saison, il forme la charnière centrale du champion de France, aux côtés de Marquinhos.

Le PSG voulait se séparer de Milan Skriniar l’été dernier

La montée en puissance de la paire Marquinhos-Pacho ne laisse donc plus trop d’opportunité à Milan Skriniar. Le Slovaque voudrait d’ailleurs partir de Paris cet hiver, car son temps de jeu a clairement baissé d’une saison à une autre. Une décision qui ferait les affaires des dirigeants parisiens, car ils voulaient déjà le vendre lors du dernier mercato estival, comme le révèle Le Parisien. Mais le PSG n’avait pas réussi à trouver un club acheteur, surtout à cause de l’imposant salaire de l’ancien joueur de l’Inter Milan.

Galatasaray pousse pour Skriniar

Même si Milan Skriniar n’a plus tellement l’occasion de se montrer à son avantage, il disposerait tout de même de certains prétendants. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Naples a manifesté son intérêt dernièrement. Du fait de son bon passage à l’Inter Milan, le joueur du PSG plaît également à une autre formation italienne, la Juventus de Turin. Mais le Slovaque pourrait rejoindre un autre pays, car aux dernières nouvelles, c’est Galatasaray qui ferait le forcing pour tenter d’attirer le joueur de 29 ans. Le dossier pourrait d’ailleurs connaître de grosses avancées dans les prochains jours.