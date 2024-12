Mercato - PSG : Un gros rebondissement est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu indésirable au sein du PSG, Milan Skriniar se retrouve donc poussé vers la sortie à l'approche du mercato de janvier. La presse turque a évoqué ces dernières heures un accord entre le robuste défenseur slovaque et Galatasaray, mais cette information a été niée par Le Parisien dans la foulée. Et le journaliste Abdellah Boulma confirme cette tendance pour Skriniar.

Milan Skriniar (29 ans) et le PSG, c'est bientôt la fin ? Le défenseur central slovaque a vu son statut complètement évoluer en cours de saison dernière suite à sa blessure longue durée, et il n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique au Parc des Princes. Son départ est annoncé avec insistance dès cet hiver malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec le PSG, et un nouveau point de chute a même été évoqué pour Skriniar.

Un accord avec Galatasaray est annoncé

La presse turque a annoncé ces derniers jours qu'un accord contractuel aurait déjà été trouvé entre Milan Skriniar et la direction de Galatasaray, désireuse d'obtenir le prêt de l'international slovaque cet hiver. Une information qui a été démentie par Le Parisien jeudi, puisque le quotidien affirme que l'ancien défenseur de l'Inter Milan n'a dit oui à aucun autre club malgré son statut d'indésirable au PSG et de joueur sur le départ.

Boulma nie également l'accord pour Skriniar

Il s'agirait donc d'une fausse information envoyant Milan Skriniar à Galatasaray, et le journaliste Abdellah Boulma a d'ailleurs confirmé la version du Parisien via un post sur son compte X, dans lequel il confirme les révélations du quotidien français. Milan Skriniar est donc bel et bien en instance de départ au PSG, mais rien n'est acté avec le club turc. Affaire à suivre...