F1 : Il annonce une «crise» pour Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison époustouflant, Max Verstappen semblait se diriger vers une victoire tranquille au championnat du monde des pilotes. Le Néerlandais a tout de même connu un gros passage à vide, en raison notamment des capacités limitées de sa voiture par moment chez Red Bull. Il a tout de même su réagir et résister pour être sacré pour la quatrième fois consécutive.

Dominateur ces dernières années, Max Verstappen a connu des moments compliqués au milieu de la saison. Le pilote néerlandais a disputé plusieurs courses sans gagner. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2020. En conflit avec son écurie, il a finalement laissé du suspense lors de cette saison 2024. Mais il a tout de même été sacré pour la quatrième fois cette année. Sa réaction a impressionné Jean Alesi, ancien pilote français.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«Il n’était pas acquis de voir Verstappen en crise»

Rattrapé par Lando Norris et la forme étincelante des McLaren, Max Verstappen n'a validé que tardivement son titre de champion du monde. Une saison appréciée par Jean Alesi, qui a bien vécu ce suspense pour le classement des pilotes et des constructeurs. « Je pense que nous devrions toujours tenir compte des bienfaits que nous apporte le sport. Dans ce cas, deux championnats durement disputés, enfin », déclare celui qui a remporté une victoire dans sa carrière en Formule 1 dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

« Une consécration définitive »

Loin de ses standards pendant quelque temps et au bord de l'implosion avec Red Bull, Max Verstappen a fini par relever la tête, et de fort belle manière. Grâce à sa victoire, il a pu rejoindre de grands pilotes au panthéon des légendes de Formule 1. « Il n’était pas acquis de voir Verstappen en crise, menacé dans la course au titre des pilotes, et il était très intéressant de voir sa réaction au sein d’une équipe en difficulté. Il a offert le meilleur de son talent et ce succès compte vraiment comme une consécration définitive » poursuit Jean Alesi.