Mercato : L'entraîneur du RC Lens contacte un joueur de l'équipe de France

Cet été, ça a bougé sur le banc du RC Lens. Une page s'est tournée chez les Sang et Or avec le départ de Franck Haise pour l'OGC Nice. Il a alors fallu trouver un nouvel entraîneur et l'heureux élu s'est finalement nommé Will Still. Après Reims, le voilà désormais à Lens où il a notamment préparé son arrivée en contactant Brice Samba, qui était alors à l'Euro avec l'équipe de France.

Entraîneur emblématique du RC Lens des dernières années, Franck Haise s'en est allé à l'été. « Peut-être que le club n'allait plus dans le sens qu'il voulait. Chacun ses raisons, il faut respecter », a d'ailleurs reconnu Brice Samba, gardien des Sang et Or, dans un entretien accordé à L'Equipe. Un nouvel entraîneur était donc recherché et c'est Will Still qui a pris place sur le banc lensois. Remercié quelques mois auparavant par le Stade de Reims, celui qu'on annonçait notamment en Angleterre a finalement fait le choix de continuer en Ligue 1, acceptant le défi du RC Lens.

« Nos premiers échanges étaient par téléphone, j'étais à l'Euro »

Pour le quotidien sportif, Brice Samba a d'ailleurs évoqué cette arrivée de Will Still au RC Lens. Le portier des Sang et Or est alors revenu sur les premiers échanges, lui qui était alors en équipe de France : « Comment j'ai accueilli l'arrivée de Will Still ? Nos premiers échanges étaient par téléphone, j'étais à l'Euro. Il m'a donné ses intentions, m'a demandé l'état des troupes après les départs de Franck et Arnaud. Il était un peu dans la découverte, même si, malgré son jeune âge (32 ans), il a un certain vécu. Il est très franc, très honnête, j'apprécie ».

« Ma première grande compétition, l'élite »

Brice Samba était donc à l'Euro quand Will Still a pris contact avec lui pour évoquer son arrivée au RC Lens. Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer cette compétition avec l'équipe de France, l'international aux 3 sélections a expliqué : « C'était ma première grande compétition, l'élite. J'ai observé comment les joueurs se comportent. On a dégagé beaucoup de forces dans notre groupe de quatre, les trois gardiens. Mike a été élu meilleur gardien par l'UEFA, on était heureux pour lui, et ça veut dire qu'on l'a mis dans les meilleures dispositions ».