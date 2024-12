Judo : «Ça va être la guerre», le coup de fil inattendu de Teddy Riner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Teddy Riner est reparti des Jeux Olympiques avec deux médailles d’or autour du cou. A peine sacré en individuel, le judoka avait dû repartir à la guerre avec l’équipe de France mixte. Plus motivé que jamais pour cette compétition, Riner n’avait pas manqué d’appeler ses coéquipiers à commencer par Joan-Benjamin Gaba. Un coup de fil raconté par ce dernier.

A 23 ans, Joan-Benjamin Gaba a été l’une des grandes surprises du judo français lors des derniers Jeux Olympiques. Après avoir remporté la médaille d’argent en moins de 73kg, il a décroché l’or avec l’équipe de France lors du tournoi mixte, créant notamment la sensation lors de la finale contre le Japon en battant Hifumi Abe. Il faut dire que Gaba était plus remonté que jamais avant le début de cette compétition. La raison ? Un appel de Teddy Riner quelques heures auparavant.

Judo : Jackpot pour Teddy Riner grâce au Qatar ? https://t.co/6DAucduLBp pic.twitter.com/BYY7u8kjkI — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

« Mon téléphone sonne et je vois sur l'écran « Teddy » »

Ce samedi, pour L’Equipe, Joan-Benjamin Gaba a révélé quelques secrets de ce titre de champion olympique avec la France lors du tournoi mixte. Il a notamment été question de cet appel de Teddy Riner la veille de la compétition. Le judoka français a alors confié : « On était dans la chambre, tranquillement posés avec Maxime (Ngayap-Hambou). Mon téléphone sonne et je vois sur l'écran « Teddy ». Il venait juste de gagner son titre en individuel. Je décroche et il me dit : "Les mecs, je ne vous ai pas vus depuis vos médailles, bravo à vous ! Mais demain, ça va être la guerre et il va falloir qu'on s'arrache tous ensemble pour aller chercher le titre." Je lui ai passé Max, il lui a répété la même chose. Et voilà ».

« On avait limite envie de combattre tout de suite »

« On était au calme, on s'apprêtait à dormir. Je ne vous dis pas dans quel état ça nous a mis ! Teddy était tellement remonté... Il nous a envoyé toute sa force, il nous a galvanisés. On avait limite envie de combattre tout de suite », a conclu Joan-Benjamin Gaba. La suite, on la connait désormais puisque la France a réussi à décrocher la médaille d’or lors de ce tournoi par équipes mixte au terme d’une finale complètement folle contre le Japon remportée au match 7 grâce à… Teddy Riner.