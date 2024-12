Judo : C’est terminé pour Teddy Riner ?

Arnaud De Kanel

Double médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Teddy Riner a tenu son rang. Le judoka a une nouvelle fois démontré qu'il était l'un des plus grands sportifs français de l'histoire. Mais cette année, il a quelque peu était mis dans l'ombre par Léon Marchand. Le nageur a d'ailleurs été sacré Champions des champions France 2024 par L'Équipe devant le Guadeloupéen qui ne pourra sans doute plus égaler le record de sacre. Explications.

Aux Jeux Olympiques de Paris, Teddy Riner a une nouvelle fois marqué l’histoire du judo mondial. Déjà légende vivante de son sport, le colosse français a brillé sur les tatamis en décrochant deux médailles d’or, confirmant ainsi sa place parmi les plus grands champions olympiques de tous les temps. Cet exploit monumental vient enrichir un palmarès déjà exceptionnel et renforce son statut d’icône du sport français et international. « Les JO 2024 ? Extraordinaires, mythiques. Je me souviens quand on a construit ce dossier (de candidature), le mot héritage était là. Là, c'est clair, on a laissé un gros héritage, ça n'a pas touché que la France mais tout le monde. Il y a eu l'envie de se bouger, de réussir, de voir que c'était possible. Heureusement que je doute, que j'ai des remises en question. C'est ce qui m'a permis d'être ce Teddy, aujourd'hui. Là, c'est le meilleur Teddy de tous les temps. On a comparé les JO, c'est le meilleur », confiait Riner à L'Equipe quelques jours après son sacre. Et pourtant, « le meilleur Teddy de tous les temps » s'est incliné.

Judo : Jackpot pour Teddy Riner grâce au Qatar ? https://t.co/6DAucduLBp pic.twitter.com/BYY7u8kjkI — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

Marchand sacré devant Riner

En fin d'année, L'Equipe attribue le titre de Champions des champions France. Et en 2024, le quotidien sportif l'a décerné à Léon Marchand. Le nageur toulousain devance très largement Teddy Riner et Antoine Dupont, décrochant ici son premier titre de Champions des champions France.

Riner battu par Prost et Hinault

De son côté, Teddy Riner est peut-être passé à côté de sa dernière chance. En effet, le judoka n'aura sans doute plus l'occasion de pouvoir prétendre à cette récompense. Sacré à trois reprises, il est devancé par Alain Prost et Bernard Hinault. Le record va lui échapper.