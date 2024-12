Le prochain transfert du PSG est «hallucinant» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines semaines, le cas Kolo Muani va très largement être commenté du côté du PSG. Et pour cause, Luis Enrique souhaite s'en séparer et ne compte plus sur lui. Et cela tombe bien puisque l'attaquant français est très convoité sur le marché, plusieurs grands clubs européens sont dans le coup. Une situation que Grégory Paisley trouve hallucinante.

Très peu utilisé durant la première partie de saison au PSG, Randal Kolo Muani n'entre même plus dans les plans de Luis Enrique qui a décidé de l'écarter du groupe puisqu'il n'est même plus convoqué. Un départ cet hiver est donc plus que jamais dans les tuyaux, et plusieurs clubs sont déjà intéressés, et pas n'importe lesquels. Comme révélé par le10sport.com, Manchester United est notamment venu aux renseignements dans l'idée d'obtenir un prêt. Mais ce n'est pas tout. La presse anglaise évoque également la présence de Tottenham et Arsenal dans ce dossier, tandis qu'en Italie, c'est la Juventus qui pourrait être intéressée, sans oublier le RB Leipzig en Allemagne. Une très belle liste qui contraste avec le rendement de Randal Kolo Muani cette saison comme le souligne Grégory Paisley.

«Ce sont des top clubs, c'est hallucinant !»

« Ce sont des top clubs, c'est hallucinant ! Si tu fies aux dernières performances de Kolo Muani, aucun de ces clubs ne doit se pencher sur son cas. Maintenant, tu te dis que c'est un garçon qui a un potentiel pour pouvoir s'exprimer. Je pense qu'il n'est pas Luis Enrique-compatible, on ne va pas en faire une thèse, ça devient une évidence. Mais je pense qu'il peut rendre service à d'autres équipe, notamment celles qui jouent en transition rapide. C'est un joueur qui a besoin d'espace pour s'exprimer. Il va très vite, il a cette capacité à percuter et il ne rechigne pas à l'effort », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de Génération After.

«Pour lui, il est temps de quitter le PSG»

Grégory Paisley en rajoute une couche en assurant que le moment est venu désormais pour Randal Kolo Muani de quitter le PSG : « Pour moi, c'est un coach qui fait ta carrière. Et si un coach n'aime pas ton profil, tu ne joueras jamais. Donc pour lui, il est temps de quitter le PSG. Financièrement, c'est dur pour tout le monde. Donc la qualité que tu recherches, c'est l'état d'esprit, que le joueur puisse se fondre dans un collectif, et après... »