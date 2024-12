Un joueur du PSG en pleine déprime ? L’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une début de saison tonitruant sur le front de l’attaque du PSG, Bradley Barcola affiche un état de forme assez préoccupant depuis plusieurs semaines. Et Daniel Riolo, habitué à piquer l’attaquant de l’équipe de France, indique même que Barcola est en pleine remise en question et semble avoir du mal à gérer son nouveau statut de star au PSG.

Y a-t-il un malaise Bradley Barcola au PSG ? L’attaquant de 22 ans a perdu de sa redoutable efficacité depuis quelque temps, et son état de forme préoccupe certains observateurs. De son côté, Luis Enrique a tenté de tempérer la situation de son joueur ces derniers jours en conférence de presse : « Je suis très content avec Bradley. Pour vous les journalistes, il était comme Diego Maradona en début de saison, et maintenant vous ne l’aimez pas… Ça ne marche pas comme ça », a lâché l’entraîneur espagnol du PSG. Et pourtant, le malaise semble profond pour l’ancien joueur de l’OL…

« Il a un contrecoup… »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a même fait des révélations assez troublantes sur l’état mental de Barcola : « J’ai vu la sortie de Luis Enrique et j’ai vu l’état de Barcola, je trouve qu’il ne va pas bien. Il est en train d’avoir une sorte de contrecoup, de digestion de toute l’attente placée en lui. Il est en train de se rendre compte que, probablement même au club, on se dit que Désiré Doué est plus talentueux que lui. Ce que je pense. Intrinsèquement et donc ça va être compliqué », indique Riolo.

« Des faux compliments »

Il poursuit en dénonçant le traitement médiatique autour de Barcola ces derniers mois, qui n’a pas rendu service au joueur du PSG selon lui : « On m’a fait passer pour le gars hyper dur ou ceci et cela, je ne crois pas. Je crois toujours que ceux qui sont les plus durs ce sont ceux qui font des faux compliments et montent les mecs à une vitesse hallucinante », précise Daniel Riolo.