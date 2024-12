PSG : Après Mbappé, Barcola s'est fait «massacrer»

Amadou Diawara

Depuis son entrée en jeu compliquée face à Newcastle le 28 novembre 2023, Daniel Riolo surnomme Bradley Barcola Bambi. Toutefois, le journaliste français affirme que lorsqu'il appelle le joueur du PSG de la sorte, c'est à la fois moqueur et affectif. Daniel Riolo estimant ne pas être celui qui se montre le plus virulent envers les joueurs.

Le 28 novembre 2023, le PSG a été tenu en échec par Newcastle au Parc des Princes (1-1). En effet, le club de la capitale a arraché le point du nul dans les ultimes instants de la partie. Kylian Mbappé ayant inscrit un penalty dans les arrêts de jeu (90+8'). Entré à la 62ème minute, Bradley Barcola aurait pu permettre au PSG d'égaliser bien plus tôt. En effet, le numéro 29 de Luis Enrique a eu plusieurs occasions nettes non concrétisées.

«C'était à la fois moqueur et affectif»

Après le coup de sifflet final de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2023-2024, Daniel Riolo a surnommé Bradley Barcola bambi. Un choix qu'il a justifié dans l'émission l'After Foot. « Le fameux soir du PSG-Newcastle, j’ai balancé le surnom (de Bambi), parce que j’étais très en colère et parce que je n’aime pas qu’on envoie au casse-pipe des joueurs comme ça. Après, on rentre dans le jeu où je dis qu’il n’a probablement pas encore le niveau pour la Ligue des champions. J’en étais convaincu et ce n’est pas que je le suis toujours, mais je pense qu’il n’est pas encore un top joueur », a confié Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«Mbappé s’est fait découper en Espagne»

« On a pu oublier Ntep et ce genre de joueurs, comme Mboula…On massacre des joueurs et tous n’encaissent pas les compliments et les transferts de la même façon. Et après on vient me reprocher à moi de l'avoir surnommé Bambi, alors que c'était à la fois moqueur et affectif. Dans d’autres pays les critiques sont aussi virulentes, comme Mbappé qui s’est fait découper en Espagne », a conclu Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.