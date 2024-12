PSG : Un crack va plomber barcola ?

Jean de Teyssière

L’année 2024 de football est terminée en France et le PSG est solide leader, avec 10 points d’avance sur son dauphin, l’OM, qui a tout de même un match en moins à disputer. Cette fin d’année a été marquée par l’éclosion de Désiré Doué. Transparent depuis son arrivée, l’ancien Rennais a élevé son niveau de jeu pour réussir à marquer son premier but en Ligue des Champions face à Salzbourg et en Ligue 1 contre Monaco. De quoi mettre la pression à Bradley Barcola.

Bradley Barcola est arrivé la saison dernière, contre la somme de 50M€. Cet été, Désiré Doué est arrivé contre la même somme et son début de saison avait été décevant, ne parvenant pas à être décisif. Mais il a réussi à inverser la tendance ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour Barcola.

Barcola déçoit…

Lors du match face à l'AS Monaco, Bradley Barcola a enchaîné un cinquième match sans parvenir à être décisif. En Ligue des Champions, l'ancien Lyonnais n'a jamais réussi non plus à marquer ou délivrer une passe décisive, alors qu'il est titulaire à chaque fois. Un plafond de verre qui pourrait lui être fatal.

…Doué impressionne !

Avec seulement 776 minutes de jouées cette saison, Désiré Doué a réussi à tirer son épingle du jeu. Le crack parisien a marqué son premier but en Ligue des Champions face à Salzbourg (3-0) et en Ligue 1 face à l'AS Monaco (4-2) avec le PSG. Face à l'OL, il avait également réalisé deux passes décisives. Il semble avoir passé un cap et d'après L'Équipe, cette éclosion n'est pas une bonne nouvelle pour Bradley Barcola, décevant.