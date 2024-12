Riolo balance une annonce terrible sur le PSG

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola est à la peine en Ligue des Champions. En effet, l'attaquant du PSG ne s'est pas montré décisif en C1 lors cette campagne 2024-2025. D'après Daniel Riolo, Bradley Barcola vit actuellement un calvaire au sein du club de la capitale.

Lors de l'été 2023, le PSG a offert un chèque d'environ 50M€ à l'OL pour boucler la signature de Bradley Barcola. Après une première saison encourageante, l'attaquant de 22 ans a réalisé des débuts fracassants en 2024-2025 en Ligue 1. En effet, Bradley Barcola est devenu le cauchemar de toutes les défenses du championnat de France lors des premiers mois de cet exercice, ayant enregistré des statistiques impressionnantes. Auteur de 10 buts en 11 journées de Ligue 1, l'international français avait le badge de meilleur scoreur de Ligue 1 pendant plusieurs semaines. Toutefois, le numéro 29 du PSG s'est éteint depuis la victoire à Angers le samedi 9 novembre (2-4).

Le PSG sur le point de frapper fort ? Un défenseur à l'avenir prometteur sur les tablettes des dirigeants ! 🔍 https://t.co/6BIPA8W1VI — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

«Il ne va pas bien»

En ce qui concerne la Ligue des Champions, Bradley Barcola est en difficulté depuis plusieurs mois. En effet, l'attaquant du PSG n'a inscrit aucun but et n'a pas délivré la moindre passe décisive lors des six journées de cette saison, comme l'a souligné Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot. « Bradley Barcola ? Je suis un peu en colère parce que ces derniers temps, il y a des stats à son sujet qui commencent à sortir. Je pense qu’on n’avait pas besoin de stats, de loupe, de lunettes, pour voir qu’en Ligue des champions on n’y était pas encore. Et les stats et les chiffres qui sortent, c’est notamment qu’il n’y a pas eu de but ou de passe décisive sur les huit derniers matchs », a regretté le journaliste de RMC Sport.

«Un contre-coup de toute l'attente placée en lui»

Dans la foulée, Daniel Riolo a révélé que Bradley Barcola était en plein calvaire au PSG actuellement. « J’ai vu la sortie de Luis Enrique et j’ai vu l’état de Barcola, je trouve qu’il ne va pas bien. Il est en train d’avoir une sorte de contrecoup, de digestion de toute l’attente placée en lui », a-t-il confié.